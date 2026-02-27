Francesca Montenegro es RETIRADA de su propio emprendimiento de ropa por el caso Lizeth Marzano

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer Francesca Montenegro ha tomado gran relevancia en los recientes días luego de conocerse que era pareja de Adrián Villar, un joven implicado en el atropello que arrebató la vida a la deportista nacional Lizeth Marzano. Tras conocerse que alojó en su departamento al ahora detenido preliminarmente, ha sido retirada de un centro laboral.

Retirada de su propio emprendimiento de ropa

El último jueves 26 de febrero el emprendimiento 'The Body Brand' informó que la creadora de contenidos no forma más parte de su organización debido a una muestra de respeto tras el fallecimiento de la campeona nacional de buceo.

Hay que mencionar que este negocio estaba liderado por Montenegro junto a su socia Ángela Kubota. Esta radical medida fue difundida en las redes sociales de la empresa a través de un comunicado oficial

"Ante los recientes acontecimientos, y por respeto a Lizeth y a su familia, se ha decidido que Francesca Montenegro deje de formar parte de la organización a partir de la fecha", se lee en el inicio de la misiva pública.

En tal sentido, acota que la citada determinación "se adopta en un contexto sensible y que responde a un criterio de prudencia y consideración". Ello, en referencia a las investigaciones que se vienen realizando en el marco del denominado caso Lizeth Marzano.

"Reiteramos nuestro compromiso de actuar con respeto y responsabilidad frente a nuestra comunidad", fue el cierre del comunicado del emprendimiento al que pertenecía Francesca Montenegro.

Comunicado de la empresa The Body Brand

Retirada de una agencia de influencers

Previamente a ser retirada de su emprendimiento de ropa, también se conoció que varias empresas y la agencia Collabs cancelaron contratos y representación a la influencer Francesca Montenegro tras la difusión de imágenes en las que aparece con su entonces pareja Adrián Villar.

Fue así que la agencia de representación de influencers tomó la radical decisión de cortar todo vínculo profesional con la joven. "Francesca Montenegro no mantiene vínculo laboral vigente con nuestra agencia. Tras tomar conocimiento de los acontecimientos, se procedió a finalizar cualquier relación profesional de manera inmediata", se lee en un comunicado.

Comunicado-de agencia Collabs

En un contexto en el que ya se dio inicio a las investigaciones del caso Lizeth Marzano, la influencer Francesca Montenegro fue retirada del emprendimiento de ropa que lideraba junto a su socia Ángela Kubota, así se confirmó mediante un comunicado en el que se señala que la decisión corresponde a un respeto para la deportista fallecida y su familia.