Influencer muere tras quedar en coma durante proceso de fecundación in vitro

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que empezó siendo pura ilusión por el deseo de convertirse en madre terminó en una noticia triste que hoy golpea a miles de sus fans. Hablamos de la influencer brasileña Gabriela Martins Santos do Moura, la cual falleció tras pasar días en coma luego de sufrir unos problemas críticos en su proceso de fecundación in vitro.

Influencer muere tras quedar en coma

La historia de Gabriela Martins Santos do Moura, influencer y abogada de 31 años en Brasil, saltó a la luz este martes 24 de febrero. Lamentablemente, se confirmó que perdió la vida tras pasar ocho días luchando en estado de coma.

Según informaron medios locales, Gabriela Martins Santos do Moura se encontraba atravesando un proceso de fecundación in vitro en una clínica privada de Sao Paulo, luego de dos años intentando quedar embarazada junto a su esposo.

Durante este tratamiento de reproducción asistida, la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio que provocó su ingreso de emergencia a la UCI del Hospital Sírio-Libanês.

A partir de ahí, Gabriela se quedó en coma profundo. A los ocho días, los doctores confirmaron que ya no había nada que hacer por muerte cerebral, lo que soltó una lluvia de mensajes de pena entre sus seguidores y toda la gente de internet que paraba pendiente de ella.

La influencer era natural de Teresina, capital del estado de Piauí, aunque desde hace cinco años residía en Sao Paulo, ciudad donde había desarrollado tanto su carrera profesional como su proyecto personal en redes sociales.

Familia de influencer rompe su silencio

Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular especulaciones en redes sociales que vinculaban su muerte con una supuesta cirugía estética. Frente a ello, su prima, la periodista Nahiza Monteles, decidió pronunciarse públicamente.

En declaraciones al portal G1, y también a través de sus redes, la familiar fue enfática al aclarar las verdaderas circunstancias. "Mi prima no se estaba haciendo una cirugía plástica ni un procedimiento cosmético: estaba intentando crear una vida", afirmó.

Además, quiso remarcar que el procedimiento se realizó en un centro médico de primer nivel. "No fue en cualquier lugar, para quienes especulan", agregó, sin revelar el nombre de la clínica.

En medio del duelo, Nahiza también confirmó que la familia autorizó la donación de los órganos de Gabriela y que actualmente se encuentran realizando los trámites para trasladar su cuerpo desde Sao Paulo hasta su ciudad natal, Teresina.

Así, la influencer Gabriela Martins Santos do Moura murió tras quedar en coma durante un proceso de fecundación in vitro en Sao Paulo, un caso que ha generado conmoción en Brasil.