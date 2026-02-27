¿Bajó el precio del dólar HOY en Perú? Cotización del tipo de cambio este viernes 27 de febrero

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Saber el precio del dólar en Perú te permitirá anticiparte al mercado fluctuante y evitar pérdidas. En ese marco, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este viernes, 27 de febrero, y sepas si es el mejor momento para comprar esa divisa.

¿Cuál es el precio del dólar este viernes?

Perú atraviesa un nuevo gobierno de transición y con ello un nuevo Gabinete Ministerial. En medio de estos cambios en el Ejecutivo, los inversionistas y la ciudadanía en general se mantienen en la expectativa sobre cuál será el comportamiento del dólar en nuestro país, ya que identificar a tiempo sus fluctuaciones te permitirá tomar decisiones financieras acertadas.

Una entidad que te permite conocer esos valores y el precio actual de la moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), respecto a la compra y venta, que te revelamos a continuación para anticiparte a los riesgos y evitar afectaciones a tu economía. Toma nota:

VIERNES, 27 DE FEBRERO COMPRA VENTA S/ 3.353 S/ 3.360

Los valores reflejados líneas más arriba muestran que el dólar tuvo una leve variación, en comparación con los dos últimos días:

Miércoles 25 de febrero: Compra a S/3.354 y venta a S/3.363.

Jueves 26 de febrero: Compra a S/3.353 y venta a S/3.363.

Tipo de cambio dólar paralelo

Las empresas que importan o exportan necesitan saber el tipo de cambio para fijar precios, calcular utilidades y evitar pérdidas por variaciones bruscas, pero no solo ellas, sino también el ciudadano de pie que busca ahorrar con dólares o vender la divisa al mejor precio.

En ese marco, también es ideal conocer el valor del dólar 'Ocoña' o de la calle que se cotiza en el mercado paralelo o casas de cambio. De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio en la mañana de hoy, 27 de febrero, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.340 | Venta S/ 3.360.

Precio dólar paralelo y Sunat este viernes.

Así cerró el dólar ayer, 26 de febrero

Ten en cuenta portales oficiales y fuentes confiables para verificar el tipo de cambio en tiempo real, evitar fraudes y mantener tus finanzas bajo control. También puedes consultar el portal del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país.

De acuerdo a su más reciente reporte, el dólar cerró ayer, jueves 26 de octubre, de la siguiente manera:

En 3,3560 (con una apertura de 3,3580), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,564, con un máximo de 3,3580 y un mínimo de 3,3550.

Así cerró el dólar ayer, 26 de febrero.

Así que recuerda, conocer el precio del dólar permite anticiparse, tomar mejores decisiones económicas y proteger el dinero tanto a nivel personal como empresarial. Por ello te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio este viernes, 27 de febrero.