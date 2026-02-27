Nuevo SISMO remeció Lima HOY, 27 de febrero: AQUÍ magnitud y epicentro del ÚLTIMO movimiento telúrico

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no deja de temblar! Un nuevo sismo sorprendió Lima en la madrugada de este viernes 27 de febrero. Conoce todos los detalles del último movimiento telúrico, según el más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

¿Cuál fue la magnitud del último sismo en Lima?

El IGP fue creado con la finalidad de estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, huaicos y deslizamientos de tierra. A través de esta entidad podemos conocer todos los detalles de las actividades sísmicas que sacuden el país.

Es así como a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), por medio de sus redes sociales, se reveló que un sismo sorprendió la capital, por cuarta vez, y esta vez con una magnitud de 3.6, precisamente alrededor de las 3:30 a.m. de este viernes 27 de febrero, a 61 kilómetros al suroeste de Huacho, provincia de Huaura, Lima.

El boletín informativo también precisó que este último sismo tuvo una profundidad de 43 kilómetros con intensidad nivel II-III en la escala de Mercalli modificada, lo que indica que fue percibido levemente por algunas personas, sin que se reporten daños materiales ni personales hasta el momento. El movimiento telúrico tuvo una latitud de -11.37 y una longitud de -78.10.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0108

Fecha y Hora Local: 27/02/2026 03:30:39

Magnitud: 3.6

Profundidad: 43km

Latitud: -11.37

Longitud: -78.10

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 61 km al SO de Huacho, Huaura - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 27, 2026

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro de este cuarto temblor en Lima de magnitud 3.6 se localizó en el mar.

Epicentro del cuarto sismo sentido en Lima.

Tres temblores previos se sintieron en Lima

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Lima se vio sorprendida por un fuerte temblor el jueves 26 de febrero. De acuerdo al IGP, esa actividad sísmica se registró a las 6:21 p.m. con magnitud 5.0. El foco de este remezón se ubicó a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en Cañete, a una profundidad de 53 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0105

Fecha y Hora Local: 26/02/2026 18:21:08

Magnitud: 5.0

Profundidad: 53km

Latitud: -12.44

Longitud: -77.06

Intensidad: IV-V Chilca

Referencia: 36 km al O de Chilca, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 26, 2026

Sin embargo, la tierra no dejó de temblar, ya que tras ello se registraron una serie de movimientos telúricos. A las 6:48 p.m. Lima volvió a ser sacudida por una magnitud de 3.5 y esta vez a 23 kilómetros al oeste de Mala, Cañete, con una profundidad de 52 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0106

Fecha y Hora Local: 26/02/2026 18:48:33

Magnitud: 3.5

Profundidad: 52km

Latitud: -12.71

Longitud: -76.84

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 23 km al O de Mala, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 26, 2026

Un tercer temblor ocurrió a las 11:34 p.m. del jueves 26 de febrero. Su foco se ubicó a 56 kilómetros al suroeste de Chilca, en Cañete, a una profundidad de 52 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0107

Fecha y Hora Local: 26/02/2026 23:47:29

Magnitud: 3.4

Profundidad: 52km

Latitud: -12.81

Longitud: -77.16

Intensidad: II Chilca

Referencia: 56 km al SO de Chilca, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 27, 2026

Ante este cuarto temblor sentido en Lima, las autoridades resaltan que siempre debes mantener la calma y tener en tu casa una mochila de emergencia con elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos y otros desastres naturales en el país.