Pablo Guede revela si realmente quiso que Hernán Barcos siga en Alianza Lima

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de varias semanas de especulaciones por la salida de Hernán Barcos, el entrenador Pablo Guede decidió hablar y contar su versión sobre si realmente quiso que el delantero siga en Alianza Lima.

Pablo Guede sobre salida de Barcos

Este jueves 26 de febrero, el técnico argentino Pablo Guede volvió generar titulares tras su sorpresiva aparición en el programa Modo Fútbol, donde habló sobre el momento que atraviesa Alianza Lima.

Dentro de la conversación, el nombre de Hernán Barcos no tardó en aparecer, sobre todo por la versión que señala que su salida del club habría sido una decisión netamente dirigencial.

Justamente sobre ese punto, Guede fue directo y dejó una frase que terminó marcando la entrevista y calmando, en parte, la polémica.

"Mi silencio no es que comunica. Es que no estuve. No me corresponde hablar de cosas donde no estuve y lo hago siempre. Yo no hablo porque no estuve, no tuve conocimiento, no sé. ¿Para qué voy a opinar de algo de que no sé?", expresó el entrenador.

¿Cómo le va a Alianza sin el 'Pirata'?

Luego de su salida de Alianza Lima, Hernán Barcos tomó un nuevo camino y fichó por FC Cajamarca, donde se convirtió rápidamente en uno de los líderes del plantel que compite en la Liga 1 2026.

Mientras tanto, en el lado blanquiazul, los números en el Torneo Apertura han sido positivos. Desde la partida del delantero argentino, Alianza Lima se mantiene invicto y figura entre los punteros de la tabla con 10 unidades.

Sin embargo, no todo ha sido celebración. La gran deuda del equipo ha sido la prematura eliminación de la Copa Libertadores 2026, un golpe duro para la hinchada considerando el plantel que se armó a inicios de temporada.

El club quedó fuera del torneo continental a manos de 2 de Mayo, en la Fase 1, un resultado que desató fuertes cuestionamientos hacia el comando técnico y, especialmente, hacia la continuidad de Guede en el banquillo.

Por ello, para muchos hinchas, el nombre de Hernán Barcos sigue pesando. Su ausencia se siente y su liderazgo continúa siendo recordado en cada partido, sobre todo en los momentos donde al equipo le cuesta cerrar los encuentros.

Alianza Lima y su próximo partido

En medio de este escenario, Alianza Lima ya se prepara para su siguiente desafío en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. El cuadro íntimo visitará a UTC de Cajamarca este sábado 28 de febrero, a la 1:15 p. m., en el estadio Héroes de San Ramón.

Será un partido clave, ya que ambos equipos pelean en la parte alta de la tabla y el resultado podría mover la cima del campeonato.

Así, Pablo Guede reveló que no tuvo participación en la decisión que marcó la salida de Hernán Barcos y aclaró que no fue él quien evitó su continuidad en Alianza Lima.