RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Por lluvias extremas

Gobierno declara en estado de emergencia a 17 tramos de la Red Vial Nacional en Amazonas, Huánuco, Ucayali y Junín

El Gobierno, a través del MTC, declaró en estado de emergencia el servicio de transporte terrestre en 17 tramos de la Red Vial Nacional correspondientes a las regiones de Amazonas, Huánuco, Ucayali y Junín.

Declaran en estado de emergencia a rutas de la Red Vial Nacional.
Declaran en estado de emergencia a rutas de la Red Vial Nacional. MTC

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia el servicio de transporte terrestre en las rutas nacionales de la Red Vial Nacional por presentar daños o peligro inminente de colapso e interrupción de la transitabilidad por las intensas lluvias registradas desde la última semana.

Es importante señalar que, la medida decretada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se enmarca en la Resolución Ministerial N.º 101-2026-MTC/01.02., la cual fue publicada este viernes 27 de febrero en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

¿Cuáles son las vías a intervenir?

De acuerdo con el dispositivo refrendado por el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera, son en total 17 tramos declarados en emergencia, ubicados en las regiones de Amazonas, Huánuco, Ucayali y Junín, debido a las afectaciones que presentan.

Tras realizar una inspección, PROVÍAS NACIONAL informó que la infraestructura vial presenta fallas que comprometen la operación segura de la vía, tales como: ahuellamientos y deformaciones profundas; baches y erosión de material; sectores de calzada con empozamientos y socavación de plataforma; colapso y colmatación del sistema de drenaje superficial; erosión y/o socavación de la plataforma; y, colapso de taludes de corte.

En ese sentido, las vías a intervenir por la entidad en mención son las siguientes:

Lluvias en Perú: Gobierno despliega ministros en todo el país para atender emergencia
Lee también

Lluvias en Perú: Gobierno despliega ministros en todo el país para atender emergencia

Tramos de la Red Vial Nacional en estado de emergencia.
Tramos de la Red Vial Nacional en estado de emergencia.

Gobierno despliega ministros a regiones para atender emergencias

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció el despliegue de todos los ministros de Estado a las zonas afectadas por las lluvias intensas, huaicos y deslizamientos, a fin de articular directamente las acciones de prevención, atención y recuperación con los gobiernos regionales

"No vamos a gobernar desde un escritorio. Estamos en el territorio, al lado de la población, tomando decisiones en el momento y resolviendo problemas concretos. Cada gobernador tiene hoy un canal directo con el Ejecutivo para acelerar intervenciones y destrabar procesos", expresó la tarde del jueves 26 de febrero.

Gobierno declara estado de emergencia a 246 distritos de 14 regiones por peligro inminente ante lluvias intensas
Lee también

Gobierno declara estado de emergencia a 246 distritos de 14 regiones por peligro inminente ante lluvias intensas

De esta manera, el despliegue ministerial ha sido organizado de la siguiente manera:

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en Amazonas.
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en Áncash y Lambayeque.
• Ministerio de Salud (Minsa), en Apurímac y Cajamarca.
• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en Arequipa y Huancavelica.
• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en Ayacucho y La Libertad.
• Ministerio de Defensa (Mindef), en Cusco y Municipalidad de Lima.
• Ministerio del Interior (Mininter), en Callao.
• Ministerio de Cultura (Mincul), en Huánuco y Loreto.
• Ministerio de Educación (Minedu), en Ica.
• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en Junín.
• Ministerio de Justicia (Minjus), en Lima provincias.
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en Madre de Dios
• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en Moquegua.
• Ministerio de Energía y Minas (Minem), en Pasco.
• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en Piura
• Ministerio de la Producción (Produce), en Puno y Tumbes.
• Ministerio del Ambiente (Minam), en San Martín y Ucayali.
• Ministerio de Relaciones Exteriores, en Tacna.

Con estas acciones, el Ejecutivo busca fortalecer la articulación con los gobiernos regionales y locales, así como acelerar las acciones de prevención, atención y recuperación frente a los efectos de las lluvias intensas en el marco del inicio del Fenómeno 'El Niño'.

Temas relacionados Estado de Emergencia lluvias extremas MTC Red Vial Nacional Servicio de Transporte Terrestre

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA