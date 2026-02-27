Gobierno declara en estado de emergencia a 17 tramos de la Red Vial Nacional en Amazonas, Huánuco, Ucayali y Junín

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia el servicio de transporte terrestre en las rutas nacionales de la Red Vial Nacional por presentar daños o peligro inminente de colapso e interrupción de la transitabilidad por las intensas lluvias registradas desde la última semana.

Es importante señalar que, la medida decretada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se enmarca en la Resolución Ministerial N.º 101-2026-MTC/01.02., la cual fue publicada este viernes 27 de febrero en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

¿Cuáles son las vías a intervenir?

De acuerdo con el dispositivo refrendado por el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera, son en total 17 tramos declarados en emergencia, ubicados en las regiones de Amazonas, Huánuco, Ucayali y Junín, debido a las afectaciones que presentan.

Tras realizar una inspección, PROVÍAS NACIONAL informó que la infraestructura vial presenta fallas que comprometen la operación segura de la vía, tales como: ahuellamientos y deformaciones profundas; baches y erosión de material; sectores de calzada con empozamientos y socavación de plataforma; colapso y colmatación del sistema de drenaje superficial; erosión y/o socavación de la plataforma; y, colapso de taludes de corte.

En ese sentido, las vías a intervenir por la entidad en mención son las siguientes:

Tramos de la Red Vial Nacional en estado de emergencia.

Gobierno despliega ministros a regiones para atender emergencias

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció el despliegue de todos los ministros de Estado a las zonas afectadas por las lluvias intensas, huaicos y deslizamientos, a fin de articular directamente las acciones de prevención, atención y recuperación con los gobiernos regionales.

"No vamos a gobernar desde un escritorio. Estamos en el territorio, al lado de la población, tomando decisiones en el momento y resolviendo problemas concretos. Cada gobernador tiene hoy un canal directo con el Ejecutivo para acelerar intervenciones y destrabar procesos", expresó la tarde del jueves 26 de febrero.

De esta manera, el despliegue ministerial ha sido organizado de la siguiente manera:

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en Amazonas.

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en Áncash y Lambayeque.

• Ministerio de Salud (Minsa), en Apurímac y Cajamarca.

• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en Arequipa y Huancavelica.

• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en Ayacucho y La Libertad.

• Ministerio de Defensa (Mindef), en Cusco y Municipalidad de Lima.

• Ministerio del Interior (Mininter), en Callao.

• Ministerio de Cultura (Mincul), en Huánuco y Loreto.

• Ministerio de Educación (Minedu), en Ica.

• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en Junín.

• Ministerio de Justicia (Minjus), en Lima provincias.

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en Madre de Dios

• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en Moquegua.

• Ministerio de Energía y Minas (Minem), en Pasco.

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en Piura

• Ministerio de la Producción (Produce), en Puno y Tumbes.

• Ministerio del Ambiente (Minam), en San Martín y Ucayali.

• Ministerio de Relaciones Exteriores, en Tacna.

Con estas acciones, el Ejecutivo busca fortalecer la articulación con los gobiernos regionales y locales, así como acelerar las acciones de prevención, atención y recuperación frente a los efectos de las lluvias intensas en el marco del inicio del Fenómeno 'El Niño'.