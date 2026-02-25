Marisel Linares podría ser ABSUELTA del delito de encubrimiento personal, señala penalista

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Marisel Linares enfrentará un proceso de investigación por el presunto delito de encubrimiento a favor de Adrián Villar, quien causó la muerte de Lizeth Marzano al atropellarla. Según el penalista Andy Carrión, la periodista podría ser absuelta si la justicia considera la relación "paterno-filial" con su hijastro.

Periodista podría ser absuelta de delito con "excusa absolutoria"

En entrevista para Exitosa, el abogado señaló que la única forma en que la comunicadora pueda salir bien librada de no haber colaborado con la investigación al haber omitido información sobre la culpabilidad de Villar es la "excusa absolutoria".

"Habría tratado de sustraer (a Villar) de la persecución pública. Pero hay un apartado que regula la excusa absolutoria, es decir, en situaciones en las que existe una estrecha relación entre el encubierto y la encubridora, no se configura el delito. Es una excusa de absolución", sostuvo Carrión.

Según el especialista, esta figura podría aplicar a Linares, al sostener una suerte de relación "paterno-filial" con Villar Chirinos, al ser hijo de su pareja, Rubén Villar. Señaló que la tendencia de la Corte Suprema es interpretar que estas son relaciones muy estrechas, lo que podría jugar a favor de la periodista.

"Si hay una interpretación extensiva, entonces sí podría incluírsele a ella dentro de esta excusa absolutoria y señalar que, por esta estrecha relación que ambos mantenían, estaría excusada del encubrimiento", explicó.

Fiscalía de San Isidro incorpora como investigada a Marisel Linares por presunto delito de encubrimiento a favor de Adrián Villar.

En ese sentido, el abogado sostuvo que considera probable que la defensa de Linares será tratar de sustentar que "sí hay una estrecha relación entre ambos, casi como una madre a un hijo, y que ese fuese el motivo por el cual no brindó la información necesaria para su ubicación".

Sin embargo, subrayó que, en caso sea encontrada culpable del encubrimiento, "no hay forma de que vaya a prisión", pues no se cumple una pena efectiva, sino medidas de ejecución temporal entre dos a tres años.

No estaría libre de reparación civil y resarcimiento de daños

Por su parte, la periodista no estaría libre de su responsabilidad civil, pues el auto que manejaba Adrián Villar durante el fatídico atropello es de su propiedad. Por ello, según Andy Carrión, se le exigiría el pago de reparación civil y resarcimiento de los daños.

"El auto sí implicará otro tipo de responsabilidad, que es la civil. Ella no manejaba el auto, pero era de su propiedad, por lo que tendrá que resarcir el daño ocasionado. Que lo haya manejado otra persona, no la enerva de la responsabilidad civil", precisó.

Tras ser incorporada a investigación de Fiscalía por presuntamente encubrir a su hijastro Adrián Villar, la periodista Marisel Linares podría ser absuelta si se interpreta que la relación entre ambos es "paterno-filial".