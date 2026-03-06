Caso Lizeth Marzano: Marisel Linares es investigada como "encubridora personal" de Adrián Villar

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Julio Mendoza, abogado de la familia, reveló que Marisel Linares está siendo investigada como "encubridora personal" de Adrián Villar. Además, denunció que hubo concertación incluso para falsificar documentos, profundizando la polémica en el caso.

Investigada como "encubridora"

Como parte del proceso de investigación en el marco del caso Lizeth Marzano, el miércoles 4 de marzo, Adrián Villar, implicado en el atropello y posterior fallecimiento de la deportista, recibió 9 meses de prisión preventiva por el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

En ese marco, la defensa legal de la familia Marzano se pronunció acerca de la situación de la periodista Marisel Linares, pareja del padre de Villar Chirinos, en este caso del cual no esta exenta.

Solicitan recalificación del delito que afronta Adrián Villar

Noticia en desarrollo...