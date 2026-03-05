Adrián Villar: INPE decidirá HOY en qué penal cumplirá prisión preventiva por muerte de Lizeth Marzano

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El destino de Adrián Villar en los próximos meses está ahora en manos del INPE. Tras ser trasladado a la carceleta del penal Ancón II, el Instituto Nacional Penitenciario decidirá este viernes a qué penal irá el conductor para cumplir prisión preventiva por la muerte de Lizeth Marzano.

Villar espera decisión del INPE en carceleta del penal Ancón

El miércoles 4 de marzo, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para el joven de 21 años tras acoger dicho pedido fiscal, al considerar que no se ha sustentado un arraigo y que existe peligro de fuga tras el atropello mortal contra la deportista.

Villar Chirinos deberá ser internado mientras avanza la investigación por los tres delitos que se le imputan: homicidio culposo agravado, fuga y omisión de socorro por el accidente ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.

La mañana de este jueves, apenas horas después de conocer el fallo del PJ, una ambulancia acompañada de un patrullero trasladó a Villar desde la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, en La Victoria, hasta el Penal Ancón II.

Actualmente, ya se encuentra en la carceleta para que la Junta Calificadora del INPE determine en qué centro penitenciario será recluido.

Según la normativa vigente, la reclusión de toda persona privada de su libertad, dispuesta por el Poder Judicial, deberá ceñirse a lo establecido en la "Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados en los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional".

En ese sentido, el acusado deberá cumplir con el procedimiento respectivo. Primero, personal especializado revisará su documentación y se le realizará, posteriormente, un exámen médico para conocer en qué condición de salud ingresará a un penal.

Además, será entrevistado por la Junta de Clasificación, integrada por un abogado un trabajador social y un psicólogo. Ellos, finalmente, determinarán cuál será el establecimiento en el que cumplirá prisión preventiva.

Entre los criterios que toma en cuenta la Junta para el internamiento, se encuentran: reincidencia y tipo de delito, entre otros. El INPE, a través de sus redes sociales, informará el viernes cuál es la decisión final.

Villar no pudo explicar por qué atropelló a Marzano

La audiencia de prisión preventiva en contra de Villar inició este martes, pero el juez Adolfo Farfán reprogramó la lectura del falló. En la primera sesión, cuando Farfán le preguntó sobre la razón por la cual arrolló a la deportista, el joven no supo responder con claridad.

"No sé qué me pasó, de verdad. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar, no sé qué me pasó. Lo siento muchísimo", dijo Villar Chirinos.

