RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Atención transportistas!

Proponen otorgar un bono y la suspensión de créditos vehiculares a los transportistas afectados por el desabastecimiento del GNV

La congresista Rosangella Barbarán presentó un proyecto de ley con el objetivo de otorgar una serie de medidas en favor de los conductores, empresas de taxi y de transporte público afectados por la escasez del GNV.

Presentan proyecto de ley para otorgar un bono a taxista afectados por falta de
Presentan proyecto de ley para otorgar un bono a taxista afectados por falta de Panamericana TV

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/03/2026

Síguenos en Google News Google News

La congresista Rosangella Barbarán Reyes (Fuerza Popular) presentó un proyecto de ley con la finalidad de establecer medidas extraordinarias y temporales en favor de los conductores, empresas de taxis y transporte público afectados por desabastecimiento del Gas Natural Vehicular (GNV).

Dicha iniciativa se enmarca en el Proyecto de Ley N.º 14147/2026-CR, presentado el jueves 5 de marzo, a través de la plataforma institucional del Congreso de la República, dada la crisis que se generó tras deflagración ocurrida el último domingo 1 en el gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP). 

¿De qué se trata el proyecto de ley?

El texto presentado por la parlamentaria fujimorista busca mitigar el impacto económico generado por las restricciones en el suministro del gas natural, "mediante mecanismos de apoyo" al transporte público, taxis, hogares vulnerables y micro y pequeñas empresas (MYPE) afectadas, a fin de preservar la continuidad de los servicios de transporte, proteger la economía familiar y reducir los efectos económicos derivados de la contingencia energética.

En ese sentido, plantea como primera medida, otorgar un bono temporal de compensación a los conductores, empresas de taxis y transporte público que, como consecuencia de la restricción del suministro del GNV, se vean obligados a utilizar gasolina u otro combustible alternativo.

"El bono tiene por finalidad compensar el mayor costo del combustible y se calcula en función del consumo estimado de combustible, conforme a los criterios técnicos que establezca el reglamento", señala la iniciativa legislativa. 

Industrias dejarán de usar GNV tras racionamiento: Osinergmin habilita uso temporal de GLP para evitar paralización
Lee también

Industrias dejarán de usar GNV tras racionamiento: Osinergmin habilita uso temporal de GLP para evitar paralización

Asimismo, propone la suspensión temporal de la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la gasolina y al Gas Licuado de Petróleo (GLP) mientras dure la contingencia en el suministro del gas natural, conforme a las disposiciones y plazo que establezca el Poder Ejecutivo

Proyecto de ley.
Proyecto de ley.

Prórroga para pagar créditos vehiculares

Como tercera medida, Barbarán Reyes pone a debate la posibilidad de otorgar un periodo de gracia de 60 a 90 días para el pago de créditos vehiculares y créditos vinculados a la actividad de transporte público y taxis que operan a GNV, a fin de aliviar el impacto económico generado por la racionalización del servicio. 

Crisis de GNV: Citan a Ángelo Alfaro a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para el viernes 6 de marzo
Lee también

Crisis de GNV: Citan a Ángelo Alfaro a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para el viernes 6 de marzo

De aprobarse el proyecto de ley, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) estaría facultada a disponer medidas que faciliten la reprogramación de créditos de los transportistas afectados, no generando el deterioro automático de la clasificación crediticia de los deudores.

Además, formula la opción de que la SUNAT postergue o brinde facilidades para el pago de obligaciones tributarias, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) y los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta.

Por otro lado, establece un bono temporal destinado a facilitar la adquisición de balones de gas licuado de petróleo (GLP) para los hogares vulnerables y familias residentes en zonas urbanas populares

Finalmente, de ser respalda la propuesta en el Pleno, la ley entraría en vigencia al día siguiente de su publicación en El Peruano y su reglamentación sería en un plazo no mayor de siete días calendario.

Temas relacionados bono Desabastecimiento de GNV proyecto de ley Rosángella Barbarán taxistas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA