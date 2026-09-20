Villa El Salvador: asesinan a dueño de licorería tras presuntas extorsiones de S/5000 mensuales

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un comerciante fue asesinado a balazos en Villa El Salvador, luego de permanecer, según vecinos, cerca de un año bajo presuntas extorsiones. Terry Alexander Baca Rosas, propietario de una licorería, habría recibido exigencias mensuales de S/5.000. La Policía ya investiga el crimen ocurrido este domingo.

Ataque ocurrió cerca de su negocio

El crimen ocurrió en el sector 2, grupo 19, de Villa El Salvador, donde Baca Rosas fue atacado a balazos en las inmediaciones de su licorería. La Policía confirmó su identidad e inició diligencias para establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Los vecinos indicaron que Baca Rosas venía siendo víctima de extorsiones desde aproximadamente un año. De acuerdo con sus testimonios, los presuntos delincuentes le exigían S/5.000 mensuales como cupo mensual, mientras mantenían cobros contra el propietario del establecimiento comercial de Villa El Salvador.

Policía investiga el crimen.

Los residentes también describieron la modalidad utilizada para realizar los cobros. Según señalaron, los extorsionadores acudían cada mes a la licorería vestidos como supuestos fiscalizadores, para exigir dinero. Los vecinos afirmaron que esta situación era conocida por personas del sector de Villa El Salvador.

La información disponible no establece que las personas responsables de las presuntas extorsiones sean las mismas que participaron. La Policía ahora debe determinar si existe una relación entre ambos hechos y reunir evidencias para establecer responsabilidades correspondientes por el ataque registrado directamente contra Baca Rosas.

Vecinos alertan sobre falta de seguridad

Después del asesinato, los residentes expresaron preocupación por las condiciones de seguridad del sector. Los vecinos señalaron que la zona no cuenta con cámaras de videovigilancia y que existe escaso patrullaje policial. Estas condiciones, según los residentes, dificultarían la prevención y el esclarecimiento de delitos.

Las diligencias quedaron a cargo de la comisaría de Villa El Salvador, que deberá recoger evidencias y testimonios relacionados con el homicidio. La investigación busca establecer las circunstancias exactas del ataque, identificar autores y determinar el motivo del crimen cerca del negocio de la víctima.

El caso ocurre mientras comerciantes y empresarios de Villa El Salvador reportan problemas de cobros de cupos, amenazas y extorsiones. Sin embargo, la investigación deberá establecer si esas denuncias tienen conexión con la muerte de Baca Rosas, sin atribuir el asesinato a los presuntos extorsionadores.

Hasta el momento, la información confirmada señala que Terry Alexander Baca Rosas fue asesinado a balazos y que la Policía Nacional investiga el hecho. Los vecinos sostienen que enfrentaba presuntas extorsiones por S/5.000 mensuales, pero corresponde a las autoridades establecer una relación entre ambos hechos.