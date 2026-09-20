Aleks Syntek: joven difunde presuntos mensajes que habría recibido del músico cuando era menor

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 20/09/2026
Una joven identificada como Renata Rincón difundió en redes sociales presuntas conversaciones con Aleks Syntek y afirmó que ocurrieron cuando ella era menor. Las imágenes incluyen mensajes atribuidos al cantante, un correo electrónico y una fotografía donde ambos aparecen juntos.
Joven publica capturas y relata supuesto contacto
Rincón aseguró que años atrás mantenía una relación de amistad con el cantante y que entonces se sentía emocionada por tener contacto con una celebridad. Más tarde, explicó que cambió su percepción sobre aquella interacción y decidió compartir públicamente las capturas que conservaba.
La joven acompañó las imágenes con un mensaje en Facebook donde explicó los motivos de su publicación y afirmó que las capturas difundidas corresponden a conversaciones que habría mantenido con Aleks Syntek durante aquel periodo.
"Hace unos años, él y yo éramos 'amixes' y yo me sentía la más top por hablarle a una 'celebridad'", escribió la joven.
Entre las capturas aparece un mensaje atribuido a una cuenta de Instagram identificada con el nombre de Aleks. En el texto, el músico pregunta a Renata si también siente atracción por él, señalando que desea encontrarse con ella antes de una presentación.
"¿También te gusto yo?, ¿Te atraigo?, Tú me gustas mucho, sé que sueno atrevido y loco pero a mí la edad no me importa", señaló
El mismo mensaje atribuido al cantante incluye una invitación para asistir a su presentación y plantea la posibilidad de reunirse previamente sin otras personas. La joven sostiene que ese intercambio ocurrió cuando ella era menor de edad, aunque las imágenes no permiten establecer por sí mismas cuándo fueron obtenidas.
Material difundido no ha sido verificado
Las capturas publicadas incluyen conversaciones atribuidas a una cuenta verificada de Instagram, además de un supuesto correo electrónico y una fotografía en la que aparecen Renata Rincón y Aleks Syntek. La autenticidad del material no ha sido confirmada de manera independiente.
El señalamiento apareció mientras Aleks Syntek enfrenta otra controversia por su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, donde protagonizó varios momentos con asistentes y realizó comentarios sobre la música actual y las críticas recibidas durante los últimos años.
Los videos de aquella presentación circularon ampliamente en redes sociales y generaron nuevas reacciones hacia el cantante. Días después, Syntek explicó públicamente su comportamiento y señaló que durante el concierto había observado situaciones que involucraban a niños y adultos mayores entre el público.
Este caso permanece como un señalamiento público acompañado de material cuya autenticidad no ha sido comprobada. No se ha informado, con los datos revisados, de una resolución oficial que determine responsabilidad por los hechos descritos.