Luto en la música: muere legendario guitarrista de 'New Found Glory' a los 45 años tras luchar contra el cáncer

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El guitarrista y fundador de 'New Found Glory', murió este 20 de septiembre a los 45 años. La noticia fue confirmada por la banda y su esposa. El músico falleció mientras dormía, acompañado por familiares, tras varios años enfrentando un cáncer avanzado.

Falleció acompañado de su familia

El fallecimiento de Chad Gilbert ocurrió durante la mañana de este domingo y fue comunicado mediante las redes sociales del grupo y de su entorno familiar. Según NME, el músico permaneció acompañado por su esposa y su madre durante sus últimos momentos, tal como había deseado.

"En la mañana del 20 de septiembre, Chad Everett Gilbert falleció pacíficamente mientras dormía", publico.

Gilbert había atravesado distintos tratamientos desde que en 2021 fue diagnosticado con un tumor poco frecuente en la glándula suprarrenal. La enfermedad también afectó otros órganos y, durante 2026, el guitarrista enfrentó nuevos problemas de salud que requirieron una cirugía cerebral de emergencia.

En los primeros meses de 2026, los médicos detectaron tres tumores en el cerebro de Gilbert, luego de que presentara pérdida de control en la mano y pierna izquierdas. Posteriormente, el músico informó que su diagnóstico había sido actualizado a cáncer suprarrenal en etapa cuatro.

Gilbert mantuvo su actividad musical pese a los problemas de salud. Participó en la creación del álbum Listen Up!, publicado por New Found Glory en febrero, y meses después regresó a los escenarios junto al grupo durante una presentación realizada en Nashville.

El legado de Chad Gilbert en New Found Glory

Chad Gilbert cofundó New Found Glory en Coral Springs, Florida, en 1997. Desde entonces, asumió funciones como guitarrista, corista y uno de los principales compositores de la agrupación. El grupo alcanzó reconocimiento durante el crecimiento del pop-punk y publicó discos como Sticks And Stones.

Además de New Found Glory, Gilbert integró Shai Hulud y participó en proyectos vinculados al hardcore. También desarrolló su propuesta solista What's Eating Gilbert y trabajó como productor para bandas como A Day To Remember, H2O, Terror y State Champs.

El comunicado difundido tras su muerte destacó el aporte de Gilbert a New Found Glory durante casi tres décadas. Sus compañeros recordaron su trabajo con la guitarra, composición, humor y dedicación, mientras su familia confirmó que le sobreviven su esposa Lisa, su hija Lily, su madre Jackie y su hermano Brian.

La muerte de Chad Gilbert deja una trayectoria vinculada al pop-punk, la producción musical y distintos proyectos de rock. El guitarrista fue uno de los fundadores de New Found Glory y continuó relacionado con la banda mientras recibía tratamiento por sus problemas de salud.