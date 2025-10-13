Centro de Lima: Se registra un incendio en el interior de una vivienda ubicada en el jirón Antonio Miroquesada

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio ha sido reportado en el interior de una vivienda ubicada en el jirón Antonio Miroquesada, el distrito de Cercado de Lima. De acuerdo a información de al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú hasta el lugar se han apersonado hasta 11 unidades para mitigar el fuego.

La tarde de este lunes 13 de octubre se viene registrando un siniestro de grandes proporciones que consume el tercer piso de un edifcio ubicado en al cuadra 13 del jirón Antonio Miroquesada, en el distrito de Cercado de Lima.

Hasta el lugar de la emergencia han llegado 11 unidades de bomberos con el principal objetivo de sofocar las llamas. De acuerdo a videos difundidos en redes sociales se visualiza la fuerte humareda negra.

De acuerdo a uno de los testigos en el establecimiento en el que se suscita este incendio ya ha ocurrido anteriormente otros incidentes de este mismo tipo y funcionaría como almacén.

Además, ha llegado una ambulancia para socorrer en caso existan personas heridas a causa de este hecho de fuego. De igula maner hay una grúa para trabajar en la mitigación del fuego.

Por su parte, los vecinos de la zona han salido de sus casas alertados ante la catástrofe que se produce, la cual se produce tan solo a dos días del atroz incendio que ocurrió en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

COEN - INDECI se pronuncia

De acuerdo a información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del INDECI el incendio urbano es de código 2

📢 Se registra #IncendioUrbano, código 2, en un almacén ubicado en el Jr. Miró Quesada, en el Cercado de #Lima. 11 unidades del @cgbvpoficial atienden la emergencia. Recuerda seguir las indicaciones de las autoridades y alejarte de la zona de emergencia. pic.twitter.com/T2QRb9iOvP — COEN - INDECI (@COENPeru) October 13, 2025

Se concluye que,