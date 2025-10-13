Indecopi impone máxima sanción contra Medifarma por distribución de suero defectuoso

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso la máxima sanción contra Medifarma con 450 UIT, la multa más alta en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Medifarma recibe sanción máxima

La Comisión de Protección al Consumidor N°3 (CC3) de Indecopi, institución que defiende los derechos de los consumidores, dispuso la máxima sanción contra la empresa Medifarma tras los reportes de pacientes afectados y fallecidos que recibieron el suero defectuoso.

Tras la falla en la fabricación del suero de Medifarma, Indecopi sanciona a la empresa con S/2 407 500 por la distribución de este implemento médico comúnmente usado.

"Indecopi dispuso sancionar a la empresa Medifarma S. A. con 450 UIT (S/2 407 500), multa máxima establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor; por haber distribuido en el mercado peruano un lote defectuoso de suero fisiológico al 9 %, lo que representó un riesgo para la salud y seguridad de los consumidores".

Comunicado de Indecopi por sanción contra Medifarma

Tras la investigación de la CC3, iniciada en abril de 2025, tras el inicio de reportes de casos de pacientes afectados en Lima, Cusco y Trujillo. Durante la investigación, "se comprobó fallas en el proceso de producción de la empresa, las cuales estaban bajo su control".

Como se conoce, los representantes de la empresa Medifarma fueron citados ante la Comisión de Salud del Congreso de la República donde declararon que solo "fue este lote donde hubo un incumplimiento, donde no se prendió el reactor, pero además se entregó una muestra que no correspondía".

Sin embargo, en la investigación de la CC3 se determinó que Medifarma no acreditó ninguna causa objetiva que la exonere de la responsabilidad. Por ello, como medidas de corrección se impuso que además de la multa se cubras los gastos médicos necesarios para los pacientes afectados, además, de asumir los gastos de sepelio que correspondan.

7 personas fallecieron por suero defectuoso

Tras el fallo por exceso de sodio en el suero defectuoso en el lote de Medifarma, siete personas fallecieron a causa de esta solución médica. Entre las víctimas se encuentran una bebé de 1 año, tres mujeres jóvenes de 26 años, 33 años y 46 años; una adulta de 72 años y un hombre de 91, entre otros casos de gravedad.

Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Salud impuso una denuncia penal contra la empresa, la suspensión del registro sanitario y el cierre de la fábrica del laboratorio. Además, se dispuso al retiro del mercado de los sueros fisiológicos.