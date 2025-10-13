Incendio en Pamplona Alta: Centro educativo resultó con daños tras siniestro

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los estragos del voraz incendio que se registró en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, continúan dándose a conocer, esta vez se afectó la infraestructura y equipos del CETPRO Yachayhuasi.

Centro educativo es afectado

Pese a los esfuerzos de las autoridades por tratar de evitar una afectación de la institución educativa pública, más de 5 aulas se han visto afectadas, se han dañado electrodomésticos y más de 10 computadoras durante la atención al siniestro.

Aunque al lugar no se extendió el fuego, durante la batalla contra las llamas, el agua usado para apagar el fuego afectó las aulas. Una acción que era necesaria para contener la emergencia también dañó ciertos materiales de estudio.

Son aproximadamente 800 los alumnos que no tienen un área de cómputo en el que estudiar, pues el aula y las máquinas están prácticamente inutilizable. Esta situación se repite en las aulas de costura, cosmetología y pastelería, cuyos electrodomésticos resultaron malogrados.

Inclusive la infraestructura del lugar se ha visto perjudicado, ya que las paredes han absorbido el agua, generando rajaduras y debilitando estos muros.

Necesita apoyo urgente

El centro educativo técnico superior se salvó de las lenguas de fuego gracias a un cerco metálico que la directora de la institución, junto a sus profesores construyeron para evitar el ingreso de gente ajena. La directora de la CETPRO, Eulogia Trujillo, detalló cuáles fueron los daños.

"Todo lo que es el circuito eléctrico está dañado, entonces necesitamos que se reestablezca. A parte de esto tenemos todos los daños que están en el frontis y necesitamos una limpieza, queremos que PRONIED nos apoye", explicó.

Trujillo indicó que, aunque tienen contacto con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, necesitan que se reestablezca todo con urgencia, pues tiene alumnos que este año se iba a graduar.

"Pero nuestro alumnos necesitan continuar estudiando, porque este año se iban a graduar. Ellos estudian un año y salen graduados de auxiliar técnico, entonces si nosotros suspendemos las clases no van a poder graduarse", explicó.

La directora del centro indicó que muchos de sus alumnos han resultado damnificados y con los sucedido también verán afectada su educación, por lo que solicita el apoyo de la entidades correspondientes.