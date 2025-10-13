Anuncian corte de agua programado para el martes, 14 de octubre: ¿Tu distrito se verá afectado?

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 14 de octubre realizará cortes programados del servicio de agua potable en distintos distritos de la capital. Verifica aquí si tu zona se verá afectada y en qué horario.

¿En qué distritos habrá corte de agua?

A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal reportó que la interrupción del servicio se dará de forma temporal y que la medida forma parte de los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución que se ejecuta de manera periódica.

Sedapal recomendó a los vecinos de las zonas afectadas almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante las horas de interrupción.

Sin agua en Villa El Salvador

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Valle de Jesús; A.H. La Encantada Grupo 1, A.H. Noveno Sector 1 y 3, A.H. Oasis de Villa Grupos 1, 2, 3, 4 y 4A, A.H. Edilberto Ramos, A.H. Los Jardines de Pachacámac, A.H. Héroes del Cenepa, A.H. Las Palmeras, A.H. Laureles de Villa.

A.H. Valle de Jesús; A.H. La Encantada Grupo 1, A.H. Noveno Sector 1 y 3, A.H. Oasis de Villa Grupos 1, 2, 3, 4 y 4A, A.H. Edilberto Ramos, A.H. Los Jardines de Pachacámac, A.H. Héroes del Cenepa, A.H. Las Palmeras, A.H. Laureles de Villa. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 326.

En San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas: Sector 416-417. Mariscal Cáceres, A.H. Naciones Unidas, A.H. Los Jardines. A.H. 27 de Marzo; A.H. Somos Libres, APV Casa Blanca, A.H. José C. Mariátegui (Las Galeras), A.H. Esmeralda de Los Andes, A.H. Cruz de Motupe Gpo I, II, III, IV, V, VI, VII, A.H. Enrique Montenegro, A.H. José C. Mariátegui, A.H. 10 de Octubre, A.H. Su Santidad Juan Pablo II, A.H. 10 de Octubre Sr. de Los Milagros Ampl., A.H. Jardines 30 de Octubre II, A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampl.

Sector 416-417. Mariscal Cáceres, A.H. Naciones Unidas, A.H. Los Jardines. A.H. 27 de Marzo; A.H. Somos Libres, APV Casa Blanca, A.H. José C. Mariátegui (Las Galeras), A.H. Esmeralda de Los Andes, A.H. Cruz de Motupe Gpo I, II, III, IV, V, VI, VII, A.H. Enrique Montenegro, A.H. José C. Mariátegui, A.H. 10 de Octubre, A.H. Su Santidad Juan Pablo II, A.H. 10 de Octubre Sr. de Los Milagros Ampl., A.H. Jardines 30 de Octubre II, A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampl. Horario de corte: 9.00 a.m. a 10:00 p.m.

9.00 a.m. a 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza y desinfección de reservorio.

También se interrumpirá el servicio en las zonas señaladas en las siguientes imágenes:

Corte de agua en SJL.

Corte de agua en Santiago de Surco

Horario de corte: Desde el mediodía hasta las 11:00 p.m.

Desde el mediodía hasta las 11:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. La Castellana, Urb. El Doral, Urb. Los Gladiolos, Urb. Los Jazmines, Urb. Las Lilas, Urb. Las Magnolias, Urb. Las Violetas, Urb. Fundo Venegas, Asoc. Fundo Venegas, Asoc. Fundo Talana, Urb. Prolongación Benavides, A.H. Manuel Medina Paredes. Cuadrante: Av. Paseo de la República, Av. La Merced, Av. Mariscal Castilla, Av. República de Panamá.

Urb. La Castellana, Urb. El Doral, Urb. Los Gladiolos, Urb. Los Jazmines, Urb. Las Lilas, Urb. Las Magnolias, Urb. Las Violetas, Urb. Fundo Venegas, Asoc. Fundo Venegas, Asoc. Fundo Talana, Urb. Prolongación Benavides, A.H. Manuel Medina Paredes. Cuadrante: Av. Paseo de la República, Av. La Merced, Av. Mariscal Castilla, Av. República de Panamá. Motivo: Cambio de válvula.

Cambio de válvula. Sector 59.

En San Martín de Porres / Callao

Áreas afectadas: Sectores SMP (251,252,254). sectores Callao (252, 254). Cerro Candela altura de la Mz. Q, A.H. Vista Alegre del Cerro Candela-SMP. Área comprendida: Av. Naranjal, Av. Canta Callao, Av. Carlos Izaguirre, Av. Alejandro Bertello, límite distrital del Callao y Av. Santa Josefina.

Sectores SMP (251,252,254). sectores Callao (252, 254). Cerro Candela altura de la Mz. Q, A.H. Vista Alegre del Cerro Candela-SMP. Área comprendida: Av. Naranjal, Av. Canta Callao, Av. Carlos Izaguirre, Av. Alejandro Bertello, límite distrital del Callao y Av. Santa Josefina. Horario de corte: 12 m. a 6:00 p.m.

12 m. a 6:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza y desinfección de reservorio Candela (5,000 m3).

En el Rímac

Horario de corte: Desde el mediodía hasta las 8:00 p.m.

Desde el mediodía hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Municipal N° 3 zona B-Balcón del Rímac, A.H. Mariscal Castilla, A.H. Juan Pablo II, A.H. Municipal 3, A.H. Oropesa Chonta y Ampliación, A.H. San Jara Aquino, A.H. San Juan de Amancaes, Coop. 9 de Diciembre, P.J. Flor de Amancaes, P.J. Villa Amancaes y Urb. Amancaes.

En resumen, como parte de sus trabajos para brindar calidad del servicio de agua potable en Lima, Sedapal programó cortes en al menos cinco distritos para el martes, 14 de octubre.