SJM: Se registra incendio de grandes proporciones en el sector de Pamplona Alta

11/10/2025 / Exitosa Noticias

Una nuevo incendio se registra en Lima. Esta vez, el siniestro se viene dando en la conocida zona como Pamplona Alta en San Juan de Miraflores, exactamente en el sector Virgen del Buen Paso donde las llamas consumen un importante número de viviendas.

Incendio de grandes proporciones se registra en Pamplona Alta

De acuerdo a los primeros reportes, las llamas habrían iniciado alrededor de las 5 de la tarde por razones que aún se desconocen. Debido al material precario con el que están construidos dichos inmuebles, el fuego avanzó rápidamente hasta el punto de ser vistas a kilómetros de distancia.

Según información de Exitosa, 10 viviendas se vieron afectadas y se registran tres personas atrapadas. De momento, 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos atienden la emergencia para intentar controlar este incendio y evitar que se siga propagando.

"Se registra un incendio urbano código 3 en Av. El Centenario, sector Virgen del Buen Pastor - Pamplona Alta, distrito San Juan De Miraflores. Miembros del Cuerpo General de Bomberos trabaja en control y extinción del fuego con 15 unidades. No se reporta daños a la vida y salud. Personal de la Municipalidad de Lima evalúa daños. Recuerda facilitar el trabajo de los bomberos y alejarte de la zona del siniestro. Se monitorea la emergencia", indicó el COEM.

Noticia en desarrollo...