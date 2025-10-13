¡Histórico! Cabo Verde disputará por primera vez una Copa del Mundo tras clasificar al Mundial 2026

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El diminuto archipiélago africano de Cabo Verde está de fiesta luego que su selección de fútbol vivió una jornada de ensueño tras vencer 3-0 a Esuatini y de esta manera firmar su clasificación al Mundial 2026.

Primera clasificación a una Copa del Mundo

Después de 20 años, África tendrá una selección debutante en una Copa del Mundo, se trata de Cabo Verde quien este lunes 13 de octubre goleó categóricamente 3-0 a su similar de Esuatini, en el estadio Nacional de Praia y consiguió el boleto al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

En su hazaña histórica, los conocidos como 'los tiburones azules' terminaron primeros con 23 puntos en el grupo D de las eliminatorias africanas, dejando en el segundo lugar a nada más y nada menos que al gigante regional del deporte rey: Camerún.

Cabe resaltar que, Cabo Verde es el tercer equipo primerizo de la próxima Copa del Mundo, debido a que Uzbekistán y Jordania ya tenían aseguradas sus presencias en esta próxima cita mundialista. De esta manera, será el país africano número 14 en el torneo más importante del fútbol.

En tal sentido, desde el Mundial Alemania 2006 que no se daba un debut mundialista por el lado de la Confederación Africana, en aquella vez fue todo un suceso ya que se clasificaron por primera vez Ghana, Costa de Marfil, Angola y Togo.

History made, Cabo Verde are @FIFAWorldCup bound! 🇨🇻@fcfcomunica will make their @FIFAWorldCup debut in Canada, Mexico and the United States next year! 🏆 pic.twitter.com/NvQQHOI7SV — FIFA (@FIFAcom) October 13, 2025

Un partido histórico

Pese a que el marcador refleja que Cabo Verde no tuvo mayores problemas para derrotar con autoridad a la selección de Esuatini, el inicio del cotejo se tornó complicado.

Ello debido a que al equipo caboverdiano intentó en más de una oportunidad buscar el gol lo más rápido posible, sin embargo, el arquero Khanyakwezwe Shabalala respondió con grandes atajadas.

Todo cambió en la segunda parte del compromiso, cuando Dailon Livramento marcó 1-0 a los 48 minutos tras un rebote en área rival. Más tarde a los 54 minutos, Wily Semedo anotó el segundo tanto de Cabo Verde y el defensa Stopira selló la victoria desatando una fiesta total en el estadio, colmado por alredor de 15 mil aficionados.

"Cabo Verde"



pic.twitter.com/5LW33EYxE6 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 13, 2025

Tal ha sido la algarabía de Cabo Verde, que el Gobierno ha decidido que decretar feriado nacional para celebrar un día histórico con relación al fútbol.

En conclusión, la selección de fútbol de Cabo Verde logró una hazaña histórica tras vencer 3-0 a Esuatini y clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.