Lurigancho-Chosica: Serenazgo halla dos cadáveres con signos de tortura y violencia física

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cerca del mediodía del lunes 13 de octubre, agentes del serenazgo de Lurigancho-Chosica hallaron dos cadáveres que se encontraban atados de manos y pies, con signos de haber sufrido de tortura y violencia física. El descubrimiento de los cuerpos se dio en los límites de Carapongo con Santa Clara.

Varios balazos en uno de los cadáveres

La primera persona que encontraron fue un hombre de entre 30 y 35 años, presuntamente venezolano cerca del puente Santa Rosa, una zona con alto flujo de vehículos. En total se registraron siete impactos de bala dispersados en varias partes de su cuerpo. La víctima fue dejada sobre un montículo de basura.

Unas cuadras más adelante, el personal del serenazgo dio con el segundo occiso, ya en la jurisdicción de Ate Vitarte. Este individuo presentó signos similares al primero, al estar maniatado en todas su extremidades y con varios hematomas producto de los golpes que recibió.

Peritos de la Divincri junto a efectivos PNP y serenazgo de Lurigancho-Chosica en la escena del crimen.

El jefe del serenazgo de Lurigancho-Chosica, Javier Marquiño, precisó que la hipótesis principal que se maneja es que se trata de ejecuciones violentas. Esto se evidenciaría en los balazos que recibió uno de los fallecidos y los traumatismos que presentó el segundo.

Los peritos y especialistas de la División de Investigación Criminal (Dirincri) continuaron con las diligencias para conseguir la identificación de las víctimas. Ambos cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima, donde se les realizará la necropsia de ley para determinar las causas de sus decesos.

Doble crimen en Lurigancho-Chosica

El pasado 26 de setiembre se produjo un doble crimen contra dos extranjeros en las inmediaciones del mercado de Carapongo, al rededor de las 7.00 de la mañana, en la avenida principal de la zona. Dos hombres iban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por unos sicarios que les dispararon a quemarropa.

Las víctimas trabajaban cerca a la zona del hecho, por lo que la policía barajó la posibilidad de que se tratará de un cobro de cupos. Los ciudadanos foráneos fueron identificados como Jorge Ricardo Campbell Cabrera, apodado 'Cubano', de unos 40 años de edad, y uno de nacionalidad venezolana conocido como 'Daniel'.

En consecuencia, dos cadáveres fueron encontradas por el serenazgo de Lurigancho-Chosica con evidentes signos de tortura y violencia física. Uno de ellos fue hallado de bajo de un puente por Carapongo y el otro ya en el distrito de Ate Vitarte.