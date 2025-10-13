Marcha del 15 de octubre: PNP exhorta a asistentes a acudir sin cubrirse el rostro y sin mochilas

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, recomendó a los ciudadanos que busquen participar del paro nacional convocado para el 15 de octubre, a asistir sin cubrirse el rostro y no llevar mochilas.

PNP y Fiscalía dan recomendaciones para protestas

El Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informaron sobre las acciones conjuntas para combatir la inseguridad en nuestro país y la respuesta ante la convocatoria a protesta pacífica para este miércoles.

Por ello, Arriola afirmó que las autoridades van a garantizar las manifestaciones pacíficas para que los pedidos de la población sean escuchados, sin embargo, realizaron ciertas sugerencias.

"Nosotros recomendamos y sugerimos, a todos los que deseen hacer uso de su derecho, a que asistan sin alguna mochila, sin cubrirse el rostro, sin llevar pasamontañas y nosotros vamos a estar ahí para hacer valer los derechos de estas personas en el espacio propicio que les corresponde y también para garantizar los espacios propicios para las demás personas que no desean plegarse", exhortó Arriola.

Aseguró que la PNP busca garantizar los derechos de la ciudadanía y es respetuosa de los derechos humanos. Arriola detalló que la PNP informa al Ministerio Público de las convocatorias y se pide que se remita a los organizadores una solicitud de acciones preventivas con el fin de que adopten las medidas para que no sufran de infiltraciones.

"Lo único que nosotros hacemos es brindar espacios propicios para que la ciudadanía, realice en la medida de lo posible, sus actividades regulares y ahí estaremos con todo el personal oportuno", indicó.

Crearan un grupo que investigará extorsiones

El comandante general anunció la creación de la División de Investigación de Extorsiones, que incluirá un departamento especializado en casos vinculados al sector transporte. Además, dio a conocer que se levantará el secreto bancario a las cuentas a las que se transfiere el cobro de extorsiones, mediante un requerimiento con el Ministerio Público.

Sumado a ello, presentarán proyectos de ley para que la flagrancia se extienda a 72 horas y a su vez, con la modificatoria, las investigaciones se podrán dar en 15 días, según afirmó Arriola.

