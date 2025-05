Centro de Lima: Revelan que almacenes serían controlados por la banda criminal "Los Mexicanos"

La gerente de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Mariella Falla, informó que algunos almacenes del centro serían controladas por una banda criminal denominada "Los Mexicanos".

En un reportaje de Punto Final se expuso el caótico panorama que se vive en el Centro de Lima, donde los espacios no tienen control ni orden. En el informe periodístico señalan que viviendas se han transformado en almacenes clandestinos que operan con vigilancia privada e infringiendo las normas de la municipalidad.

Es así que entrevistaron a la gerente de fiscalización de la MML, Mariella Falla, quien reconoció que han existido deficiencias en las estrategias para prevenir estos casos y aseguró que van a reforzar las acciones a través de inteligencia operativa.

"Todo lo que nosotros constatamos, todo se está clausurando, todo [...] Es un caos que no solo depende de nosotros, porque tenemos que trabajar Ejecutivo con el Gobierno Local. Lamentablemente esto se ha generado a partir de la Ordenanza 31914, que te permite que las clausuras no sean definitivas", agregó.

La funcionaria municipal aceptó que estos problemas no ocurren desde hace poco tiempo y señaló que muchos locales siguen operando pese a que son clausurados, e incluso sin retirar los avisos que indican su cierre.

"El modus operandi de ellos es que respetan la licencia un determinado tiempo y después vuelven a lo mismo, no se adecuan. Por eso es que nosotros ya les hemos advertido, que después de pasada la campaña del Dia de la Madre nosotros vamos a ser bien estrictos", expresó.

Mariela Falla manifestó que muchos almacenes ubicados en las zonas del Centro de Lima estarían bajo el control de la organización criminal "Los Mexicanos", encargada de brindarle protección a los comerciantes.

Esta situación estaría generando un entorno riesgoso y se informó que incluso los fiscalizadores han sido intimidados. Según la gerente de fiscalización de la MML, hasta ella ha sido víctima de amenazas sobre un posible secuestro de su hijo, por lo cual ha decidido contratar seguridad privada a fin de protegerlo.

"A mi no me da miedo, te juro. Yo ya tomé las previsiones, yo soy frontal. Tengo un reto acá [...] No es fácil la tarea, estamos luchando con que hay gente que hemos botado, hay serenos y fiscalizadores que han sido corruptos, los estamos sacando. Es tratar de romper la corrupción que es de años, de décadas", afirmó.