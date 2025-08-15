Pamela López 'dispara' contra 'Cuevita' y niega dar dinero a Paul Michael: "No mantengo a mi 'colágeno', es para mis hijos"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Sin titubeos! Pamela López arremete contra Christian Cueva y sostiene tajantemente que ella cumple económicamente con sus hijos, negando que "lo poco o mucho" que gana se lo da a su pareja Paul Michael, a quien calificó como su "colágeno".

Pamela 'explota' contra Christian Cueva por sus hijos

Christian Cueva envió una carta notarial a su aún esposa Pamela López, en la cual niega haber llamado o enviado mensajes al cantante Paul Michael y exige una rectificación pública en el plazo de 48 horas o caso contrario tomaría acciones legales contra la influencer por el delito de difamación y mancillar su honor.

Sin embargo, pese a estas acciones legales que alistaría el futbolista, la trujillana no dudó en salir al frente y sostener que no tiene miedo, alegando que se defenderá "siempre con la verdad", pero eso no sería todo, ya que, una vez más, dejó entrever que Cuevita no cumpliría con la pensión de sus tres menores hijos.

Según señaló en un video compartido en redes sociales por la cuenta de "Farándula Lorcha", el 'pelotero' solo daría dinero para el colegio y la movilidad y no para el resto de necesidades que puedan tener los niños, frutos del amor que alguna vez se juraron en el altar. En ese marco, Pamela López fue tajante al dejar en claro que no exigiría pensión para ella, sino para el bienestar de los pequeños.

"A mí no me pagana ni mi***. No me paga las uñas, ¡no! A mis hijos, ¡sus hijos! les paga el colegio y la movilidad. Su condición de él no es la misma que la mía. No ganamos igual, lo mío es eventual ", expresó en un inicio.

Pamela López niega mantener a Paul Michael

Seguidamente, con un semblante que denotaba molestia y cansancio, tras remarcar que el sueldo que percibe el popular 'Aladino' era muy superior a lo que ella obtiene actualmente, Pamela López, aseguró que a pesar de todo ve la forma de mantener sola a sus hijos.

Asimismo, aprovechó en resaltar que el dinero que obtiene ella eventualmente no lo destina para su actual pareja, Paul Michael, con quien se lleva más de 10 años de diferencia de edad.

"Pero lo poco o mucho que tengo, todo ese 100% no es para mi colágeno (Paul Michael), yo no mantengo a mi colágeno, es para mis hijos", sentenció.

Pide a Christian Cueva conciliar por sus hijos

Por otro lado, el programa de 'Magaly TV: La Firme' difundió un audio donde Pamela López cuestionó duramente a 'Cuevita' y lo calificó de un "padre irresponsable y narcisista".

También aseguró que sí le llegó la carta notarial "en tiempo récord", por lo cual, pidió a la defensa legal del futbolista que también lo aconseje que con esa misma rapidez pueda conciliar por el bienestar de sus hijos.

De esta manera, Pamela López reapareció en redes sociales completamente molesta y arremetiendo contra Christian Cueva. Asimismo, negó tajantemente mantener a su colágeno Paul Michael, asegurando que todo el dinero que ella gana va directo a cubrir las necesidades de sus hijos con el jugador del club Emelec.