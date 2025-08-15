Marisol arremete contra Leslie Shaw y la acusa de hacer playback: "Ella estafa a la gente"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marisol arremetió con fuerza contra Leslie Shaw tras escuchar lo que consideró un comentario ofensivo hacia su trabajo, elevando el tono de una disputa que ya sacude la farándula lorcha. Indignada, la 'Faraona de la Cumbia' acusó a la 'rubia' de hacer playback durante sus presentaciones.

Leslie Shaw arremete contra Marisol

Todo empezó cuando Leslie Shaw, en medio de la presentación del nuevo videoclip de Armonía 10, lanzó un comentario que cayó como misil sobre Marisol.

Al ser consultada por la producción del reciente videoclip de la 'Faraona', señaló sin filtros que parecía estar hecho con "cinco soles", una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y que muchos interpretaron como un golpe directo a la carrera de la cantante de cumbia.

"A estas alturas, qué haga cumbia, bachata, salsa... cualquier cosa que yo haga, hay niveles y los demuestro, ¿no? Porque qué divertido es hablar así: 'hay niveles, hay niveles', cuando haces un videoclip de 5 soles", dijo Leslie Shaw.

Y cuando le preguntaron si se mantenía firme en sus palabras, remató con ironía: "De repente S/5.50, puede ser. Las macetas creo que eran de la casa, encima ni las compró".

Marisol no se quedó callada

Lejos de dejar el comentario en el aire, Marisol salió con todo en un programa de espectáculos. Molesta, dijo que no solo se sintió menospreciada como artista, sino que consideró que Leslie Shaw se burlaba del esfuerzo que supone armar una producción.

"De todo lo que he podido escuchar o ver, lo único que puedo decir es que esta chica necesita una profesora de canto, para que le enseñe a cantar. Ella no canta, ella estafa a la gente poniendo playback ", señaló.

Pero eso no fue todo. Marisol recordó que, tiempo atrás, Leslie Shaw se le acercó en busca de una colaboración. "Ella fue a mí, me buscó primero y me envió los temas para ver qué me gustaban y podíamos grabar", contó, dejando entrever que la actitud de la 'rubia' le pareció malagradecida.

La cantante de cumbia subrayó que, en su momento, desconocía la forma de trabajar de la 'rubia'; sin embargo, después de recibir comentarios sobre presentaciones con playback, dijo haber entendido "por qué" ahora dudaba de su profesionalismo.

El conflicto tomó otro nivel cuando Marisol arremetió contra Leslie Shaw y la acusó directamente de hacer playback en sus presentaciones. En medio de esta tensión pública, queda por verse si habrá una nueva respuesta de la 'rubia'.