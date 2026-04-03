Gobierno ejecuta la modernización de puertos por más de $2,300 millones: Matarani, Callao y Paita

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En lo que va del trabajo de obras de modernización de puertos en el Perú, el Gobierno, mediante el MTC, anunció la histórica inversión acumulada hasta enero del 2026 de 2,374 millones de dólares para los avances en los terminales de Matarani, Callao y Paita.

Principales puertos del Perú registran mejoras en infraestructura

Esta financiación está destinada a potenciar el desarrollo del Sistema Portuario Nacional 2026 y se da en el marco de un compromiso total de 3,846 millones de dólares, impulsados, principalmente, por el Terminal Portuario de Matarani.

Por lo tanto, hasta el momento, el nivel de ejecución de los trabajos, liderados por la Autoridad Portuaria Nacional, equivale al 61,73%, los cuales están orientados a fortalecer la infraestructura y la competitividad de los puertos nacionales.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reportó más de 3 millones de dólares en obras para el Terminal Norte Multipropósito del Callao, además de más de 1,8 millones de dólares en inversiones adicionales en el Terminal Portuario de Paita.

Ante este progreso sostenido en la modernización portuaria, el Sistema Portuario Nacional, integrado por terminales concesionados y públicos, ha registrado sólidas mejoras en su capacidad operativa, logística y de conectividad.

Según el MTC, estos avances permiten optimizar el flujo de mercancías, reducir costos y tiempos; además de posicionar al Perú como unos de los principales hubs estratégicos en la región.

Petroperú sí será reestructurado: Gobierno dará anuncio definitivo

En exclusiva para Exitosa, el premier Luis Arroyo afirmó que el gobierno de José Balcázar no suspenderá el decreto de urgencia aprobado durante la gestión Jerí sobre la reestructuración de Petroperú.

Asimismo, adelantó que, en los próximos días, se detallará el proceso de reorganización de la empresa estatal. Descartó el uso de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas para dicho fin.

Bajo la apreciación de Arroyo, Petroperú "es una institución muy desgastada" y afirmó que se tiene conocimiento de lo que viene ocurriendo ahí.

"Se hablaba mucho de que se va a suspender el decreto de urgencia, no. Porque Petroperú es una institución estratégica para el Perú. Difícilmente estas empresas que manejan combustible van a llegar a ese Perú profundo que yo siempre hablo, solo la única que llega es Petroperú. Si desaparece qué psaría con esas personas que están allí", puntualizó.

El MTC reportó una inversión acumulada de más de 2 mil millones de dólares en obras y mejoras en infraestructura de los terminales portuarios concesionados en todo el Perú, principalmente en el Terminal Portuario de Matarani.