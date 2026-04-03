Banda 'La Seguridad del Sur' intensifica amenazas contra choferes tras asesinato de pasajera en bus de Vipusa

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia en el transporte de Lima Norte ha cruzado una línea roja. El reciente ataque contra un bus de la empresa Vipusa, en Puente Piedra, no solo terminó con la vida de una pasajera, sino que ha destapado una red de extorsión que tiene a los conductores viviendo una pesadilla diaria.

Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos a la altura del paradero Tres Regiones, en la Panamericana Norte. En plena hora punta y con el bus lleno de gente que solo quería llegar a casa, dos sujetos en moto interceptaron la unidad y dispararon a sangre fría, desatando el pánico total.

Según los reportes de Trome, la víctima fatal estaba sentada en la parte delantera cuando fue alcanzada por los proyectiles. El ataque también dejó a varias personas heridas, quienes fueron evacuadas de emergencia a los hospitales más cercanos.

🚨 Extorsionadores lanzan nuevas amenazas a choferes de la empresa Vipusa tras asesinato de pasajera en Puente Piedra



▶ https://t.co/a1E1zKaXox — Diario Trome (@tromepe) April 3, 2026

El rostro del miedo: 'La Seguridad del Sur'

Este no fue un hecho aislado ni un robo al azar. El propio conductor del bus confesó la cruda realidad: "Anoche nos amenazaron un par de personas". Las advertencias ya estaban sobre la mesa, pero nadie imaginó que escalarían tan rápido.

Las investigaciones apuntan directamente a una organización criminal denominada 'La Seguridad del Sur'. Esta banda, dedicada al cobro de cupos, ha intensificado sus ataques contra la empresa. No solo disparan; también se ha reportado que los delincuentes toman fotos de los trabajadores para amedrentarlos, una táctica psicológica para forzarlos a pagar por su "seguridad".

Lima Norte: un transporte bajo asedio

El modus operandi es casi siempre el mismo: dos sicarios en moto, uno al volante y otro apretando el gatillo contra unidades en movimiento, sin importar quién esté adentro.

La muerte de esta pasajera es el recordatorio más doloroso de que, en la guerra por el control de las rutas, los ciudadanos son los que terminan pagando el precio más alto. Mientras las amenazas de 'La Seguridad del Sur' continúan, el temor se queda instalado en cada paradero de la zona.

El ataque no solo dejó víctimas, sino que también generó consecuencias inmediatas en el servicio. Algunas unidades redujeron sus recorridos y otras dejaron de operar temporalmente por temor a nuevos atentados en la zona.

Varios choferes optaron por no salir a trabajar tras recibir amenazas, lo que afectó a cientos de pasajeros que dependen de estas rutas para movilizarse diariamente.