Cerca de 600 peruanos han sido captados con engaños por red internacional y llevados a la guerra en Rusia

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Percy Salinas, abogado de los familiares de los peruanos captados en Rusia, advirtió que cerca de 600 compatriotas habrían sido engañados por una red internacional y trasladados a Rusia para combatir en la guerra contra Ucrania.

Cerca de 600 peruanos viajaron a Rusia con engaños

Salinas comentó que forma parte de un grupo de tres abogados que se encuentran brindando asesoría legal a familias peruanas que buscan conseguir la repatriación de sus familiares de territorio ruso.

En este grupo, comenta, hay 135 familias que viven en Lima y otras 250 que residen en Huánuco y Pataz, provincia de La Libertad. Según indica, los reclutadores de esta red internacional se muestran interesados en los liberteños que han trabajado en minas por su experiencia en el manejo de explosivos.

Si bien indicó que existe un grupo de compatriotas que han viajado al frente ruso de manera legal por haber sido militares anteriormente, su equipo defiende a un grupo más numeroso de peruanos que han sido engañados con falsas ofertas de trabajo.

"Hay un grupo de peruanos que son militares en retiro que sí han ido con un contrato formal. Ellos sí han hecho la gestión en la Cancillería para la autorización porque eso establece la Constitución, pero este grupo de peruanos que nosotros estamos defendiendo son civiles, que los convocaron para que fueran como cocineros, choferes, etc.", dijo.

Abogado de los familiares cuestiona comunicado de la Cancillería

Sobre sus defendidos, Salinas señala que firmaron dos contratos. Uno escrito en cirílico que suscribían en diferentes puntos de la capital, incluido el aeropuerto; y otro en territorio ruso, en donde recién se les revelaba el verdadero motivo de su viaje.

De esa manera, Salinas cuestionó a la Cancillería del Perú por pronunciarse únicamente acerca de aquellos compatriotas que tramitaron su autorización para enlistarse en la milicia rusa.

"Este comunicado no habla con precisión, porque eso se refiere a los militares, pero estos señores fueron llevados a otra cosa. Nosotros tenemos los dos contratos, el que se firmó acá y el que se firmó allá", dijo.

La preocupación por la integridad de los connacionales estafados continúa en incremento, ya que se han reportado heridos de gravedad e incluso peruanos que no están siendo atendidos en la embajada de Perú en Rusia.

"En la actualidad, no tenemos idea exactamente de cuántos peruanos han podido fallecer. Hemos solicitado información a la Cruz Roja Internacional porque ellos tienen dos bases, una en Ucrania y otra en Rusia", concluyó.

Ante esta situación, los familiares vienen solicitando apoyo urgente para lograr su repatriación y garantizar su retorno al país.