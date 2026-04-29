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Peruanos en Rusia han sido amenazados de muerte tras avisar estafa laboral: Tres reclutadores fueron identificados

El abogado de las familias de peruanos captados por Rusia, Percy Salinas, advirtió que varios connacionales en dicho territorio y sus familias han sido amenazados de muerte tras alertar presunta estafa laboral.

Peruanos en Rusia han sido amenazados de muerte tras avisar estafa laboral
Peruanos en Rusia han sido amenazados de muerte tras avisar estafa laboral (Composición Exitosa)

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/04/2026

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En diálogo con Exitosa, Percy Salinas, abogado de los familiares de los peruanos captados en Rusia, advirtió que varios connacionales en territorio ruso, así como sus familias, han recibido amenazas de muerte tras alertar sobre una presunta estafa laboral. Asimismo, señaló que ya se logró identificar a tres reclutadores peruanos vinculados a esta red de captación.

Amenazados de muerte tras advertencia de estafa laboral

Una grave situación están padeciendo peruanos que fueron reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania debido a que sus familiares han realizado una serue de denuncias, así lo ha hecho saber el letrado que las representa.

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