Trump afirma que acuerdo entre EE. UU. e Irán se firmará y de inmediato se abrirá el estrecho de Ormuz

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un comunicado en sus plataformas digitales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump afirma que se aproximaría la firma entre el territorio americano e Irán, con el objetivo de abrir el estrecho de Ormuz, un lugar clave en negociaciones con países del Medio Oriente.

Anuncio de la próxima firma que abrirá el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que un acuerdo con Irán estaría listo para ser firmado en las próximas horas, lo que permitiría la apertura del estratégico estrecho de Ormuz al tránsito internacional y marcaría un importante avance en las negociaciones para reducir las tensiones en Medio Oriente.

A través de un mensaje difundido por la Casa Blanca, el actual presidente de la EE.UU, Donald Trump aseguró que el pacto representa una alternativa distinta a acuerdos previos entre Washington y Teherán. En ese sentido, indicó que el objetivo principal es evitar que Irán desarrolle armamento nuclear y abrir una nueva etapa de cooperación regional.

Asimismo, detalla el acuerdo como "¡UN MURO CONTRA LAS ARMAS NUCLEARES! " y afirma que, "en el momento oportuno", Estados Unidos se hará con el uranio enriquecido de Irán para "reducir su grado de enriquecimiento y destruirlo, ya sea en Irán o en Estados Unidos".

"The Deal is scheduled to get signed tomorrow, and immediately after it is signed, the Hormuz Strait is OPEN TO ALL." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/G34bMSBIUM — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

¿Cuál es la relevancia del estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más relevantes del mundo, ya que por esa vía transita una parte significativa del petróleo y gas exportados desde los países del Golfo Pérsico. Cualquier restricción en esta zona suele generar preocupación en los mercados energéticos internacionales y elevar los precios del crudo.

Las declaraciones de Trump se producen luego de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informara que las conversaciones diplomáticas se encuentran en una etapa avanzada. A través de sus redes sociales, el jefe de gobierno pakistaní afirmó que las partes están "más cerca que nunca" de alcanzar un acuerdo de paz.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of... — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Sharif precisó que la finalización del documento podría concretarse dentro de las próximas 24 horas y que Pakistán se prepara para una firma electrónica del acuerdo, seguida de conversaciones técnicas durante la próxima semana.

Asimismo, expresó su agradecimiento a Estados Unidos e Irán por mantener el compromiso con las negociaciones y destacó el respaldo brindado por diversos actores de la región. Por el momento, la atención está puesta en las próximas horas, cuando se espera la firma oficial del acuerdo que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos e Irán y abrir una nueva etapa diplomática en Medio Oriente.