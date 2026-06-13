Persecución en Los Olivos: Recuperan auto robado y delincuentes escapan tras disparar contra serenos

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una persecución por varias calles de Los Olivos culminó con la recuperación de un vehículo que había sido reportado como robado hace más de tres años y que presuntamente era utilizado para cometer delitos en el distrito.

El operativo, desarrollado por efectivos de la Policía Nacional y agentes de Serenazgo, se inició luego de una alerta ciudadana que advertía sobre movimientos sospechosos en los alrededores de la avenida Cordialidad.

Según la información proporcionada por las autoridades, se trataba de un automóvil azul de marca Glory en cuyo interior se encontraban cuatro sujetos. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes emprendieron la fuga, dando inicio a una persecución que se extendió por diversas vías del distrito.

El subgerente de Serenazgo de Los Olivos, Nelson Sebastián, explicó la ruta que siguieron los sospechosos durante su intento de escape.

"Ellos se dan cuenta y emprenden la huida para San Diego. Todos llegan a Canta Callao, saliendo para Dos de Octubre y llegando acá al asentamiento humano Los Olivos de Pro", detalló.

Escaparon en mototaxis tras abandonar el vehículo

La intervención concluyó cuando los ocupantes decidieron abandonar la unidad para evitar ser capturados. Sin embargo, antes de desaparecer de la zona, tomaron medidas para facilitar su huida.

De acuerdo con testigos y agentes participantes, los cuatro sujetos descendieron del automóvil y escaparon a bordo de dos mototaxis que tomaron distintas rutas. Además, dejaron abandonada una mochila debajo de un vehículo estacionado.

🔴🔵Recuperan vehículo robado tras intensa persecusión en los Olivos. El auto había sido reportado como robado en mayo del 2023.



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En la inspección realizada por las autoridades se encontró un chaleco fosforescente de trabajo, objeto que fue incorporado a las investigaciones para determinar si guarda relación con otros hechos delictivos.

"Dos de ellos se suben a una mototaxi celeste con dirección a toda la central Alfredo Mendiola y dos de ellos emprenden la huida para el lado de San Martín", indicó sobre la fuga.

Dispararon contra vehículo de Serenazgo

Uno de los momentos más tensos del operativo ocurrió cuando los sospechosos realizaron disparos para evitar ser intervenidos. Pese al riesgo, no se registraron víctimas.

"Sí, efectivamente, de tres a cuatro disparos a la camioneta Fénix que teníamos en persecución. No tenemos heridos", señaló el funcionario municipal.

Las autoridades informaron que el vehículo recuperado figura, según los registros, a nombre de Luis Alberto Martínez de la Cruz. Asimismo, continúan las diligencias para ubicar a los cuatro sospechosos, quienes serán investigados por su presunta participación en diversos hechos delictivos ocurridos en la zona.

La recuperación de esta unidad representa un avance en la lucha contra la delincuencia en el distrito; sin embargo, la captura de los responsables sigue siendo la principal tarea pendiente para esclarecer completamente el caso y determinar el alcance de las actividades ilícitas que habrían cometido.