Corte de LUZ el 15 de junio: ¿Qué distritos se quedarán sin electricidad el lunes?

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz afectará diversos distritos del país el lunes 15 de junio. Conoce qué zonas se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico para tomar medidas previsionales desde ya.

¿Por qué será el corte de luz el lunes 15 de junio?

¿Pensabas hacer uso de algún electrodoméstico o hacer trabajo remoto desde casa el lunes? Ten en cuenta primero si tu distrito está en la lista de los que se verán afectados con el corte de luz programado para el 15 de junio, de acuerdo al último reporte de Hidrandina.

La entidad precisó que la suspensión se deberá a la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo de redes de media tensión y así seguir brindando un servicio de calidad y evitar futuros inconvenientes en el suministro. Ante el anuncio, insta a los usuarios a tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad en sus hogares o negocios.

A través de su página oficial, Hidrandina reveló cuáles serán las zonas exactas, urbanizaciones y calles que no contarán con luz por determinadas horas. Algunos de ellos será en las regiones La Libertad y Cajamarca.

Distritos sin luz el 15 de junio: ¿Qué zonas serán afectadas?

En primer lugar, te damos a conocer los sectores donde se ejecutará el corte del servicio eléctrico el 15 de junio en La Libertad:

Desde las 8:30 a.m. hasta la 1:30 p.m. en Florencia de Mora: PP.JJ Florencia de Mora, Ca. 20 de Junio Cda. 10, 11, 12, 13., Ca. Cda. 24 de Abril. 11, Ca. Cda. 27 de Mayo. 12, ca. 29 de Agosto Nº 960-A, Ca. 29 de Junio Cda. 10, 11, Ca. José de La Torre Ugarte Cda. 09, 10, 11; Mz. 2.

Por otro lado, la suspensión de la electricidad se realizará en sectores de la región de Cajamarca de la siguiente manera:

Desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. y de 5:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en Encañada: CPM Polloc. Caseríos: Corralpampa, Santa Rosa, Ventanilla de Combayo, San Luis, San Luis de Polloquillo, El Milagro, La Libertad, Porvenir Combayo, El Porvenir, Pabellon de Combayo, San Pedro, San Pedro de Combayo, Cushuro Bamba, Yerba Buena, Quinuapampa, Las Lagunas, Sector San Juan de Yerba Buena, La Florida, Progreso Combayo, Cercado Combayo, El Progreso, Maraypata, Molino del Arco, Bellavista, Yanatotora, Bella Unión de Jesus Mari, Guagayo, Buena Vecindad, Molino del Arco, El Valle, San Nicolás, Laurel del Valle, Santa Clotilde, Sangal, Rollopampa, Michiquillay, Usnio, Sogoron, Quinuayoc, Rodacocha, Carhuaquero, Tuyupampa, Gran Chimú, Chimchin, Coñormayo, Pampa Grande, Huaytorco, Pedregal, La Victoria, Chamcas, Santa Delia, Santa Margarita, Potrerillo, Lloctarapampa, El Mangle, Tambomayo, Palpata, El Triunfo, El Mirador, La Torre, Magnamayo, Gallorco, Río Grande, Romeral, San Antonio de Pachachaca, Anexo Totoracocha, El Alumbre, Cerro Azul, Chanta Alta, Yanacancha Alta, Pachachaca, Yanacancha Grande, Yanacancha Baja, El Ingenio, Río Colorado, Negritos Bajo Sector I y II, Sector Cementerio, Sector Hospital, Sector Coliseo, San Martín, Nuevo Perú, La Quispe, San José, Las Manzanas, Cumulca, Anexo San Francisco, El Escalón, Chacmapampa, Hualte Chico. Baños del Inca - Caseríos: Laurel del Valle, Bellavista Alta, Sector El Triunfo, Bellavista Baja, El Porvenir, Chaquil, Yerba Buena de Polloc, Clotilde, Nuevo Porvenir.

Corte de luz en distritos de Cajamarca.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Baños del Inca: Caseríos: Caserío Luichupucro Bajo.

Es así como Hidrandina reveló los distritos de La Libertad y Cajamarca que se verán afectados con el corte de luz programado para el lunes 15 de junio.