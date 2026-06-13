Extranjeros desatan feroz balacera en el Mercado de Frutas: Uno de ellos murió y el otro fue capturado

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de violencia continúa en la capital a pesar del estado de emergencia decretado en todo Lima y Callao. Esta vez, a plena luz del día y a vista y paciencia de decenas de ciudadanos, dos extranjeros desataron una feroz balacera en las inmediaciones del Mercado de Frutas en La Victoria dejando como saldo a un fallecido.

Feroz balacera en el Mercado de Frutas deja un muerto

De acuerdo a las primeras informaciones, los sujetos de nacionalidad venezolana abrieron fuego cerca de este importante centro de abastos capitalino. Por suerte, agentes de la Policía Nacional del Perú se encontraban cerca por lo que se desató un enfrentamiento frente a comerciantes y clientes.

Debido a esta balacera, uno de los atacantes fue abatido mientras que el otro fue capturado por las autoridades. En cuestión de minutos un contingente de personal militar se hizo presente en el Mercado de Frutas de La Victoria para cercar la zona e iniciar con las investigaciones de rigor.

A su vez, se espera la presencia de peritos de criminalista para cumplir con las diligencias de ley ye identificar a los responsables de este hecho de violencia y dar mayor información sobre los motivos del ataque.

Fiesta de influencer termina en balacera

Como se indicó líneas más arriba, esta no es la única balacera que se dio en Lima en las últimas 24 horas lo que demuestra la ola de violencia que vive el país. Sobre la madrugada del último viernes 12 de junio en San Martín de Porres, dos sujetos a bordo de una moto lineal llegaron hasta un local ubicado en el cruce del jirón Pocitos con la calle Virrey Abascal donde se desarrollaba la fiesta de cumpleaños 22 de la influencer y organizadora de eventos, Yasuri Meylin, para abrir fuego contra los asistentes.

Ante dicha situación, el personal de seguridad de la orquesta musical que se presentaba repelió los disparos ocasionando que el resto de asistentes entrara en pánico. Lamentablemente, el hecho dejó un muerto y un herido los cuales ya se encuentran siendo investigados, así como las razones. Las autoridades no descarten que se trate de un hecho extorsivo.

A raíz de este atentado armado, la municipalidad del distrito clausuró dicho establecimiento por infringir varias normas. De momento, las investigaciones continúan de acuerdo a ley.

En resumen, dos ciudadanos venezolanos desataron una feroz balacera en el Mercado de Frutas de La Victoria dejando a uno de los atacantes fallecido y el otro capturado.