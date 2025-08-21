César Sandoval sobre paro de transportes: Es normal el desplazamiento de los transportistas formales

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de las primeras horas del paro de transportistas para este jueves 21 de agosto en Lima y Callao, convocado por gremios de transporte formal, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, brindó el primer balance de este evento.

Desplazamiento normal

Desde el Centro de Gestión y Control de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), el titular del MTC se hizo presente para brindar las primeras informaciones ante el bajo acatamiento del paro de transportistas convocado, por lo menos hasta estas horas de la mañana.

"Estamos regular, normal el desplazamiento de los transportistas formales. Incluso (...) representantes de gremios que decían acoplarse a un paro, sus agremiados están circulando normalmente y la demanda es normal también. (...) esto será normal como cualquier otro día. (...) El transporte de Lima está garantizado, los transportistas están trabajando de manera normal y regular", informó.

Pese a que hasta el momento la paralización del transporte público no ha tenido éxito, se ha destinado una gran cantidad de contigente policial para que patrullen las calles, ello ante posibles movilizaciones.

"La policía en estos momentos está dando las garantías que corresponden y la seguridad que corresponden, por si hay algún grupo violentista que pretenda desvirtuar o querer no estar de acuerdo con que se realice algún transporte normal y regular en la ciudad de Lima", agregó.

Extorsiones a transportistas

Respecto a los casos de extorsión que han denunciado ser víctimas los transportistas, el ministro Sandoval fue enfático en resaltar que es un problema que viene afectando a comerciantes y ciudadanos de a pie, "todos estamos siendo afectados".

"Estoy convencido de que eso se va a controlar, va a parar" dijo César Sandoval, respecto a los asesinatos a transportistas.

Asimismo, adelantó que en horas de la tarde el ministro del Interior brindará mayores detalles de las medidas tomadas en la lucha contra la criminalidad y los operativos que han resultado en detenciones de importantes criminales presuntamente implicados en la extorsión.

A pesar de que hasta el momento el paro no ha tenido efecto en el transporte, desde el Centro de Gestión y Control de la ATU continuarán monitoreando el avance de este evento. Es en dicho lugar donde el ministro de Transportes, César Sandoval, ha asegurado que el transito de las unidades de transporte público es normal pese al paro convocado.