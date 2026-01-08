José Jerí asegura que el Ejecutivo mantiene comunicación con transportistas ante nuevos atentados

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José Jerí, aseguró que su gobierno continúa en contacto con los gremios de transporte del país, en medio de nuevos ataques ocurridos contra el sector. Alertó también que, pese a las estrategias ejecutadas, los delincuentes "actúan de forma sincronizada para desestabilizarnos".

Un problema complejo

Desde Ica, el jefe de Estado aseguró que su gobierno sigue en comunicación con líderes del sector transporte, que siguen siendo víctimas de las extorsiones. En ese sentido, dejó entrever que las organizaciones criminales operan de forma uniforme, lo que no permite ganarle la guerra a los altos índices de criminalidad a los transportistas.

"Las medidas son las mismas que venimos conversando con ellos hace tres o cuatro meses. Tenemos coordinación estrecha por intermedio del Ministerio (del Interior) y la Policía. Lamentablemente hay oportunidades en que los delincuentes actúan parece que en forma sincronizada con el afán de desestabilizar, aseguró Jerí Oré.

¡Seguridad para más iqueños!

El presidente José Jerí recorrió la Central de Monitoreo y Videovigilancia de la Municipalidad de Túpac Amaru, en la región Ica, donde 35 cámaras son supervisadas por el personal municipal y en coordinación con la Policía Nacional, se trabaja en la... pic.twitter.com/1qdJqXTiRm — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 8, 2026

Debido a la preocupación de los transportistas ante los recientes atentados que han padecido en los primeros días del año, se solidarizó, indicando que el problema lo está atendiendo su gestión. Precisó que la estrategia que presentará servirá para que los casos vayan disminuyendo de forma paulatina.

"Entendemos la postura y la preocupación, que no solo es de ellos, es la preocupación de nosotros porque tenemos un compromiso con el sector, como con otros sectores del país. En el marco del nuevo plan de seguridad ciudadana vamos a poder reforzar la capacidad de respuesta y con inteligencia anticipar", sostuvo.

Resultados del estado de emergencia

Una de las primera medidas que tomó su gobierno fue declarar a Lima y Callao en estado de emergencia, debido al desborde de la criminalidad. Esto se ha ido extendiendo hasta la fecha y ante ello, el jefe de Estado aseguró que los resultados obtenidos están listos para ser publicados, cuando se presente el nuevo plan de seguridad.

"Tenemos el balance listo y lo vamos a presentar en el marco de la presentación del plan, para que tenga un sentido. El plan lo hemos anunciado que será en estos días, o sea en el mes de enero, debe ser el veintitantos, no doy todavía una fecha exacta. Estamos validando por tercer y cuarta vez para tener datos exactos", señaló.

