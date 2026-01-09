Balacera en Barranco: Ataque a auto con más de 20 balazos deja dos heridos de gravedad

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche del jueves 8 de enero, se desató una feroz balacera contra un auto en el distrito de Barranco, a la altura del paradero Balta del Metropolitano. Al tratarse de una zona altamente transitada, la escena sorprendió y aterrorizó a decenas de transeúntes.

Atentado contra tres ciudadanos venezolanos

El atentado criminal ocurrió alrededor de las 10 de la noche en la avenida República de Panamá, cuando un vehículo, que abordaba tres pasajeros, sobreparó pór el semáforo en rojo. Rápidamente, un delincuente a bordo de una moto apareció y abrió fuego contra el auto.

Según testigos en el lugar de los hechos, habrían sido 25 disparos los que desataron el pánico en la zona. De acuerdo a la información policial, el conductor y copiloto resultaron heridos, mientras que la mujer que iba en la parte de atrás del auto resultó ilesa. Las tres personas son de nacionalidad venezolana.

Cámaras de videovigilancia instaladas en la zona por los vecinos lograron captar el momento exacto del atentado ejecutado por un presunto sicario. Las imágenes, obtenidas por Américan Noticias, permiten mostrar cómo la ráfaga de disparos iban directo a la unidad.

Tras el ataque, uno de los heridos quedó tendido en la pista, mientras que el otro perjudicado permaneció dentro de un asiento del vehículo.

Los vecinos de la zona se mostraron genuinamente sorprendidos ante la balacera, pues aseguran que no es una situación frecuente en el distrito. Estos sospechan que la balacera está relacionada con ciudadanos que asisten a la zona de discotecas.

Un herido se encuentra al borde de la muerte

En tanto, los dos ciudadanos heridos fueron llevados al Hospital Casimiro Ulloa, con uno de ellos al borde de la muerte, según afirma el citado medio.

A su vez, llegaron al lugar del crimen los peritos de criminalística, que cercaron el perímetro de la zona y realizaron las diligencias de ley, recogiendo casquillo por casquillo, siendo más de 20 los regados en toda la zona.

Para ello, las autoridades policiales tuvieron que interrumpir temporalmente el tránsito vehicular y peatonal.

