Luis Advíncula será nuevo jugador de Alianza Lima y ya hay fecha para su anuncio: "Ultimando detalles"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mercado de pases sigue movido en La Victoria y el nombre que más ruido viene haciendo es el de Luis Advíncula, quien, según Renato Luna, será nuevo jugador de Alianza Lima. Incluso, el periodista aseguró que ya hay una fecha marcada para su anuncio, lo que ha encendido la ilusión de los hinchas íntimos.

Alianza Lima ya completó su cupo de extranjeros tras la llegada del defensor uruguayo Mateo Antoni. A él se suman nombres como Federico Girotti, Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Eryc Castillo y Alan Cantero. Con ese escenario, el club solo puede incorporar futbolistas peruanos, y ahí es donde aparece con fuerza Luis Advíncula.

El lateral derecho, actualmente en Boca Juniors, atraviesa un panorama complicado en el club argentino. La continuidad de otros jugadores en su puesto ha reducido sus opciones, situación que viene siendo clave para que se acelere su salida en este mercado. En Matute lo saben y no han dejado pasar la oportunidad.

¿Cuándo anuncian a Luis Advíncula en Alianza Lima?

La información se dio a conocer en el programa de YouTube Nada Que No Sepa, donde se analizaba el mercado blanquiazul y el armado del plantel para la temporada. Fue ahí donde el periodista Renato Luna lanzó la bomba que remeció a los hinchas. "Y a 'Lucho' Advíncula que lo presentan el miércoles de esta semana, se acabó", reveló.

Según lo señalado, Luis Advíncula será nuevo jugador de Alianza Lima y el anuncio oficial se daría el miércoles 7 de enero, fecha en la que el club haría pública su incorporación. La idea sería que el 'Rayo' no viaje a Lima, sino que se sume directamente a la pretemporada que el cuadro íntimo realizará en Uruguay.

Panorama en Boca Juniors aceleró su salida

Renato Luna también explicó por qué el escenario en Boca Juniors terminó empujando la salida del lateral peruano. La permanencia de Lucas Blondel y la presencia de Juan Barinaga redujeron aún más el espacio para Luis Advíncula, quien tiene contrato hasta finales de 2026.

Ante ello, la alternativa más viable es una cesión o una rescisión anticipada, opción que permitiría su llegada a La Victoria. Hoy, Alianza Lima solo cuenta con D'Alessandro Montenegro como lateral derecho natural, lo que hace que la llegada del exseleccionado sea vista como prioritaria.

Si no hay contratiempos de último momento, Luis Advíncula será nuevo jugador de Alianza Lima y el club ya tendría definida la fecha para hacerlo oficial. El lateral peruano está a un paso de vestir de blanquiazul, reforzando una zona clave y sumándose al proyecto íntimo para la nueva temporada.