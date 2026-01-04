¡Atención! Advierten riesgo de activación de quebradas en tres regiones para las próximas 24 horas

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en tres regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones de extrema intensidad (alerta roja) en las algunas provincias de las regiones de Áncash, Ayacucho y Huancavelica.

Según el Aviso N.º 003-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este lunes 5 de enero. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Áncash : Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba, Yungay y Sihuas.

: Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba, Yungay y Sihuas. Ayacucho : Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas y Víctor Fajardo.

: Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas y Víctor Fajardo. Huancavelica: Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará.

🔴Se prevé #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) se presentarían hasta el 5/1 en varias provincias de los departamentos de Áncash, Ayacucho y Huancavelica según aviso de corto plazo del @Senamhiperu. pic.twitter.com/y3jv5qt5oh — COEN - INDECI (@COENPeru) January 4, 2026

Cabe señalar que, regiones como Ica, Junín, La Libertad y Lima también están en alerta, aunque con un nivel menos (moderado); asimismo, en Cajamarca y en Puno se verá un panorama más leve.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde el Senamhi también recomendaron que se refuercen los techos y las ventanas, además, de informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país, en un escenario donde empieza a generarse la temporada de lluvias en la sierra peruana.