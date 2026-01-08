Incendio en Maranguita: Internos quemaron colchones durante motín en el centro juvenil de San Miguel

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes proporciones se registró la noche de este jueves 8 de enero en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, ubicado en el distrito de San Miguel. La emergencia se produjo a raíz de la quema de colchones durante un motín generado por internos revoltosos.

Internos provocan incendio en Maranguita

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. en el pabellón Nazareno del establecimiento, donde 72 reclusos prendieron fuego a los colchones del primer piso. Fue allí cuando vecinos de la zona reportaron haber escuchado gritos y revuelos desde el interior.

En tanto, videos registrados por los residentes de los alrededores mostraron las intensas lenguas de fuego y una densa humareda negra elevándose desde el centro juvenil.

De inmediato, cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú acudieron a la emergencia, mientras que personal del INPE ordenaba la salida de los revoltosos fuera del lugar de los hechos, con el fin de poner orden y resguardarlos del fuego.

"Ya no podían bajar, entonces hay algunos que se han intoxicado. Pero finalmente, ingresó la policía y, junto al serenazgo y los bomberos, han apagado por completo el incendio", informó la PNP.

La PNP informó que los jóvenes afectados por intoxicación a raíz de la gran humareda que desplegó el incendio han recibido la atención médica oportuna.

Siniestro deja un trabajador del INPE herido

Tras darse a conocer la emergencia, familiares de los internos se congregaron en los exteriores del centro juvenil, donde expresaron su preocupación por lo ocurrido y exigieron a los agentes penitenciarios reportes sobre el estado de salud de los menores recluidos.

Según información policial, se reportaron dos heridos: un recluso y un trabajador del INPE, a quien le lanzaron un "objeto contundente" desde el segundo piso, ocasionándole la ruptura del cuero cabelludo. "Ya ha sido trasladado a un hospital para la atención médica especializada", agregó el agente PNP.

En medio de declaraciones oficiales de la PNP a la prensa, padres de familia increparon a los agentes sobre la situación, lanzando improperios y denunciando presuntos abusos contra los reclusos.

"En realidad, nos están diciendo que hay 15 heridos quemados, a los que ahorita les están pegando. Solamente necesitamos los nombres de los chicos heridos, saber si están bien o mal. Todavía no nos dicen nada. Ellos les pegan duro", declaró una madre de familia.

Defensoría del Pueblo interviene Maranguita

Tras el siniestro, Defensoría del Pueblo acudió de emergencia al lugar de los hechos, en coordinación directa con el PRONACEJ, la dirección del centro juvenil y las autoridades.

Desde Maranguita, la entidad verificó el control de la emergencia y supervisó condiciones de seguridad, con el fin de "garantizar la integridad de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley". Asimismo, indicó que continúan realizando el seguimiento para prevenir nuevos riesgos.