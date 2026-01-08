¿Transitas por la Av. Nicolás Ayllón? Conoce el plan de desvío tras el cierre de un tramo en Ate

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Ate iniciará obras en un tramo de la concurrida avenida Nicolás Ayllón, cuyo tramo desde la calle Santa María hasta la calle El Progreso permanecerá clausurada por un plazo de 8 meses para realizar obras en el cerro Candela.

Trabajos durarán 8 meses

Con las obras ya iniciadas desde el miércoles 7 de enero, la Municipalidad de Ate ha implementado desvíos vehiculares debido a que se vienen ejecutando obras de mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad en la avenida Nicolás Ayllón.

Las obras abarcan un tramo que permanecerá clausurado por un plazo de 8 meses y que va desde la calle Santa María hasta la calle El Progreso. Los trabajos incluyen demoliciones previas de estructuras informales en el Cerro Centinela, aledaño a la vía principal.

De esta forma, el tránsito de vehículos de transporte público y autos particulares se verá restringida por la vía desde el Grifo Tokio hasta la calle Santa María, específicamente en el sector del Cerro Candela.

Plan de desvío vehicular de la Av. Nicolás Ayllón

Si vas desde Chosica hacia Lima: Los vehículos de transporte público y particulares que vayan desde Chosica hacia Lima deberán desviarse por la Av. Central desde el paradero Inca Kola saliendo por Grifo Tokio para finalmente reintegrarse a la Av. Nicolás Ayllón por la Av. Miraflores.

desde el paradero Inca Kola saliendo por Grifo Tokio para finalmente reintegrarse a la Av. Nicolás Ayllón por la Av. Miraflores. Si vas desde Lima hacia Chosica: Los vehículos deberán circular por el carril izquierdo de la Carretera Central (Av. Nicolás Ayllón) desde el paradero Tagore en el turno de 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Cierre desde las 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

En el caso de tránsito nocturno, desde las 11:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. la circulación se realizará por Av. Central en ambos sentidos.

Cierre desde las 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

Según informó la municipalidad, se estima que la obra tenga una duración de 210 días calendario, aproximadamente 8 meses, plazo mediante el cual se mantendrá el plan de desvío activado.

El proyecto a realizar se dará con trabajos en turnos de día y de noche. Por su parte, la ejecución de la obra se realiza con una inversión de S/ 13,7 millones.

Desde el miércoles 7 de enero ha iniciado el plan de desvío presentado por la Municipalidad de Ate donde se presentan las rutas alternativas tras el cierre de un tramo de la avenida Nicolás Ayllón que permanecerá cerrado por un plazo de 8 meses.