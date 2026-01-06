Corte de agua este miércoles, 7 de enero: Conoce si tu distrito se verá afectado, según Sedapal

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que tiene corte de agua programado para la jornada de este miércoles, 7 de enero. Conoce si tu distrito se verá afectado con la medida en Lima Metropolitana.

¿En qué distritos será el corte de agua?

Este miércoles, 7 de enero, la empresa estatal de Sedapal, realizará algunas interrupciones del servicio de agua potable en Lima Metropolitana. A través de su canal de difusión de WhatsApp, precisó que el corte se da como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento.

Las labores que ejecutarán en esa fecha, son esenciales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, exhorta a la ciudadanía de los sectores afectados a tomar precauciones y tomar medidas preventivas como llenar baldes con agua desde ya y así reducir el impacto de la interrupción.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", señaló Sedapal.

En ese marco, te revelamos qué distrito se verá afectado con la medida este miércoles. Asimismo, recuerda que puedes acceder a mayor información a través de este LINK de la empresa estatal.

Sin agua en Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Áreas afectadas: Habilitaciones del Sector 308 / Sub-Sector 308-10 / R-Jardines del Paraíso, Los Álamos, Ampliación El Paraíso. Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N.

Habilitaciones del Sector 308 / Sub-Sector 308-10 / R-Jardines del Paraíso, Los Álamos, Ampliación El Paraíso. Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N. Motivo: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 308.

La empresa estatal también reportó en su portal oficial que la interrupción del recurso hídrico en Villa María del Triunfo se dará en las siguientes zonas: A.H. Los Álamos, Ampliación El Paraíso, Lomas del Paraíso, Fortaleza del Paraíso, A.H. Villa del Paraíso, A.H. El Paraíso, Virgen de Guadalupe, Las Flores de Paraíso, A.H. Señor de los Milagros del Paraíso y Proy. Integ. Sector Nuevo Paraíso. Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N.

¿Qué hacer si no vuelve el agua?

Finalmente, Sedapal, a través de sus redes sociales, les recuerda a los usuarios que si el agua no vuelve en el horario establecido, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora para volver a contar con el servicio.

En ese marco, Sedapal reveló que con el objetivo de garantizar la calidad, seguridad y continuidad del suministro de agua potable para miles de familias, realizará una interrupción temporal del servicio este miércoles, 7 de enero.