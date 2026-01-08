Atentado en Surco: Chofer de miniván se salvó de morir tras recibir más de 6 disparos en el cuerpo

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de un ataque armado criminal contra una minivan que funcionaba como colectivo en Surco, que cobró la vida de un pasajero y dejó otros dos heridos, se tienen mayores detalles sobre el estado actual de salud de estos últimos sobrevivientes, especialmente del conductor, quien recibió la mayor cantidad de impactos en el cuerpo.

El ataque en Surco

Durante la madrugada de este jueves 8 de enero, al rededor de la 1:00 am., una feroz balacera se produjo contra una unidad móvil que abordaba pasajeros en el paradero Soyuz, a la altura del centro comercial Mall del Sur, límite con San Juan de Miraflores y a tan solo una cuadra del terminal Atocongo, zona altamente frecuentada.

Fue entonces cuando una camioneta gris se detuvo en el lugar y dos sujetos a bordo descendieron para abrir fuego contra el colectivo, directamente al área del conductor.

Chofer recibió disparos en todo el lado izquierdo del cuerpo

Lamentablemente, una bala dio directamente a la cabeza de uno de los pasajeros, quien murió en el acto, y el resto de disparos terminó hiriendo al segundo pasajero de adelante y al chofer de la unidad atacada.

Este último, identificado como David Castillo (41), de acuerdo a información preliminar de la policía poco después del ataque, habría recibido hasta doce disparos en el lado izquierdo del cuerpo, a pesar de que en la escena se hallaron 11 casquillos de bala.

Ante la gravedad de su estado, fue llevado al hospital María Auxiliadora, en el distrito de Villa María del Triunfo, donde tras horas de internamiento, se conoció su estado actual.

Se encuentra estable

El Dr. Luis Castillo de la Cadena, director adjunto del nosocomio, confirmó que el conductor recibió múltiples disparos en la mandíbula, clavícula, hombro, antebrazo y brazo izquierdo, mismo que quedó fracturado tras recibir la peor parte con hasta 6 impactos de bala.

El especialista agregó que una de las balas a la altura del rostro incluso fue escupida por el conductor, quien ya se halla estable y con pronóstico favorable a pesar de sus heridas.

Por otro lado, se ha tomado conocimiento de que la pasajera herida, identificada como Alejandra Quispe, y que fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa tras la tragedia, ya se encuentra estable también y con pronóstico favorable. Mientras tanto, el cuerpo sin vida del pasajero Yuri Percy Cuentas Simeón permanece en la Morgue Central de Lima.

Tras este nuevo atentado, cabe exhortar la importancia de adoptar medidas drásticas que frenen la inseguridad, tomando en cuenta que tras lo ocurrido, diversos medios reportaron el poco o nulo resguardo policial en la zona, lo que deja un mensaje que se interpreta como un abandono a la tarea de proteger a la ciudadanía.