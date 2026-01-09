Trump anuncia ataques terrestres de EE.UU. contra cárteles de México

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

México es el siguiente en su lista. En su primera entrevista tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó que comenzará a ejecutar ataques militares terrestres contra cárteles de narcotráfico mexicanos, como parte de su lucha contra las drogas y la delincuencia.

"Cárteles mexicanos matan a más de 300 mil en EEUU"

Tas las operaciones marítimas estadounidenses en el Pacífico Oriental y el mar Caribe, que neutralizaron decenas de embarcaciones asumidas como 'narcolanchas' y ocasionaron más de 100 muertes, ahora Estados Unidos pasará a atacar por tierra.

Con la exitosa intervención militar en Venezuela el pasado 3 de enero aun reciente, el triunfante mandatario aseguró a Fox News que los cárteles están dirigiendo el país azteca y calificó de "triste" esta situación.

"Vamos a empezar ahora a atacar esa tierra con tres guardias de los cárteles. Los cárteles están dominando México, es muy triste de ver y ver lo que le pasó a ese país", sostuvo el jefe de la Casa Blanca.

🇺🇸🇲🇽 | ÚLTIMA HORA: Donald Trump: "Vamos a empezar a atacar a fondo a los cárteles. Los cárteles gobiernan México". pic.twitter.com/dU72qmam3u — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 9, 2026

En ese sentido, Trump reiteró que el narcotráfico mexicano "están matando a 250 mil o 300 mil personas en nuestro país cada año", lo que, según considera, se ha vuelto insostenible.

"El asunto de las drogas es horrible, está devastando familias. Pierdes un hijo o un padre. Los padres también están muriendo con drogas", precisó.

Aunque no detalló si estas acciones incluirán incursiones directas en territorio mexicano, sus palabras podrían representar, para el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, una amenaza a la soberanía nacional y una escalada sin precedentes en la intervención estadounidense.

Trump asegura que "no necesita el derecho internacional"

La política exterior de Donald Trump está siendo cuestionada, especialmente tras su intervención en Venezuela, logrando la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Ante ello, el jefe de la Casa Blanca aseguró que no necesita de leyes o artículos de organismos mundiales.

En declaraciones al New York Times, el presidente dio un contundente mensaje para quienes condenan sus acciones. Al ser consultado por si tiene alguna restricción para desplegar sus tropas fue categórico. "Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente es lo único que puede detenerme", manifestó.

Agregó que, con sus intervenciones, no busca asesinar inocentes, sino más bien conseguir la paz en donde existan gobiernos desestabilizadores. "No busco hacer daño a la gente", precisó.