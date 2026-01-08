Nuevo sismo remece Perú HOY, 8 de enero: Conoce AQUÍ los detalles del temblor sentido al sur del país

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los sismos en el país continúan. Se registró un sismo durante la tarde de este jueves 8 de enero que alertó a los ciudadanos del sur del país. Conoce aquí el epicentro donde ocurrió este movimiento telúrico y la magnitud que remeció y alarmó a los ciudadanos.

Sismo remece Arequipa este 8 de enero

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) reportó el tercer sismo de considerable magnitud registrado este jueves 8 de enero.

El movimiento telúrico se registró alrededor de las 16:47 de la tarde de este 8 de enero y contó con una magnitud de 4.2 a los 30 kilómetros al noreste del distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa, tal como lo indica el reporte.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0020

Fecha y Hora Local: 08/01/2026 16:47:40

Magnitud: 4.2

Profundidad: 74km

Latitud: -17.00

Longitud: -71.58

Intensidad: III Punta de Bombón

Referencia: 30 km al NE de Punta de Bombón, Islay - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 8, 2026

El temblor ocurrido este 8 de enero contó con una profundidad de 74 kilómetros y alcanzó una intensidad tipo III Punta de Bombón, según la escala de Mercalli. El monitoreo del temblor refirió una latitud de -17.00 y una longitud de -71.58.

Según el boletín informativo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI se precisó que el sismo registrado durante la tarde de este jueves tuvo como epicentro el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay.

Reporte COEN - Indeci, temblor 4.2, 8 de enero

Siguiendo los parámetros sísmicos, el rango de magnitud del temblor esta colocado dentro del nivel verde, el cual refiere a que se trata de un movimiento telúrico menor a 4.5 que no refiere un peligro mayor.

¿Qué hacer ante un sismo?

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Por ello, la primera recomendación de los principales organismos de prevención del país precisan que ante la ocurrencia de sismo se debe conservar la calma en todo momento para poder evaluar la situación y brindar apoyo a los que están a nuestro alrededor.

Como medida complementaria, se recomienda tener a la mano la mochila para emergencias con agua, alimentos no perecibles, linterna y radio portátil, así como evitar el uso de ascensores durante y después de un sismo.

De encontrarse al interior de un establecimiento, se recomienda mantenerse alejado de las ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

El sismo de magnitud 4.2 ocurrido en el departamento de Arequipa alertó a la ciudadanía del sur del país ante los continuos movimientos telúricos. Ante ello, la recomendación será, como punto inicial, mantener la calma y contar con la mochila de emergencia como precaución.