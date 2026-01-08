MTC responsabiliza a la AAP por falta de placas para motos: Exige abastecimiento sin interrumpciones

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un pronunciamiento en el que exige a la Asociación Automotriz del Perú (AAP) garantizar el abastecimiento continuo de placas vehiculares para la categoría L (motocicletas y vehículos menores).

Según el oficio N° 003-2026-MTC/17, la entidad solicitó a la AAP informar el stock disponible de placas azules de seis dígitos y presentar un plan de contingencia inmediato.

El ministerio aclaró que la suspensión de la implementación de la Placa Única Nacional de Rodaje con chip hasta el 30 de noviembre de 2026 responde a una "decisión técnica y de protección al usuario".

La contradicción

Sin embargo, el comunicado llega en un contexto marcado por la propia disposición del MTC de postergar la entrada en vigencia de la nueva ley sin consulta previa, cuando la AAP ya había preparado la logística para fabricar placas con nuevo diseño.

Tras esa decisión, la asociación advirtió que no puede regresar a producir las placas anteriores porque ya no cuenta con el material necesario . Es decir, mientras el ministerio exige abastecimiento inmediato, su propia medida habría generado el cuello de botella que hoy afecta a miles de motociclistas en todo el país.

La versión del MTC y el impacto en los usuarios

Desde la perspectiva del MTC, buscan desmentir que la AAP no tuviera conocimiento previo de la situación y aseguró que desde diciembre la asociación estaba al tanto del contexto técnico-económico y de la decisión de la SUNARP de continuar con la codificación actual.

Además, anunció un nuevo proceso administrativo y logístico que incluirá supervisión reforzada y evaluación de alternativas para asegurar el suministro permanente de placas.

Mientras tanto, miles de motocicletas nuevas permanecen sin inscripción oficial y circulan sin identificación, exponiendo a sus propietarios a sanciones y facilitando la informalidad. El problema golpea especialmente a trabajadores de transporte y delivery, quienes dependen de sus unidades para generar ingresos.

El comunicado del MTC busca trasladar la responsabilidad a la AAP, pero la crisis de placas tendría su origen en la decisión unilateral del ministerio de aplazar la nueva normativa hasta noviembre de 2026.

En lugar de resolver el problema, la medida ha generado un vacío logístico que hoy afecta directamente a los usuarios. La exigencia de abastecimiento inmediato, sin reconocer el trasfondo de la disposición inicial, refleja una gestión que prioriza la forma sobre el fondo y que mantiene en incertidumbre a miles de motociclistas en todo el país.