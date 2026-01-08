Más de 250 empresas y casi 15 mil unidades de transporte acatarán paro el 13 de enero, afirma dirigente

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, anunció que más de 250 empresas participarán en el paro convocado para el martes 13 de enero. Estimó que unas 15 mil unidades de este sector no operarían ese día.

No son la totalidad

Según el representante de esta organización, un gran número de compañías del sector transporte decidió que el apagado de motores se realice el próximo martes. Sin embargo, precisó que no son todas, pero invitó a aquellas que estén siendo víctimas de la extorsión a que marchen a su lado.

"La coordinadora que yo represento aglutina más de 70 empresas de transporte y el grupo de gremios que estamos convocando al paro, somos más de 250. No estamos diciendo que somos el total, pero sí invocamos a que todas las empresas si tienen este flagelo, esta situación, se sumen a esta medida", sostuvo Vargas.

De acuerdo a este dirigente, su coordinadora no se va a oponer a que otros grupos realicen un paro otros días (se ha convocado para el 15 de este mes). Lamentó que haya "muestras de desunión" que perjudica al reclamo que le están haciendo a las autoridades del gobierno.

"No nos vamos a oponer. Pero cualquiera que plantee una medida de lucha tenga una plataforma, qué plantearle al Ejecutivo, decirle qué no está haciendo, decirle a los políticos en qué están fallando y llamar la atención de la ciudadanía para hacer ver que los que nos están gobernando están cometiendo error u omitiendo funciones", indicó.

Miles de unidades no operarán

Héctor Vargas, precisó que el paro convocado para el martes 13 de enero congregará a más de 15 mil unidades de transporte público en Lima y Callao. Esta medida afectará a la ciudadanía que utiliza este medio de transporte para trasladarse a sus centros de trabajo o estudios ese día.

"Respecto a la cantidad de unidades, ojalá sean toda. Ojalá que todos los que tengan consciencia que nosotros no estamos buscando un paro eventual, nos acompañen en esta medida. Con los gremios que se están juntado, aproximadamente son 15 mil las unidades que pararían de las veintitantos mil", precisó.

En desarrollo...