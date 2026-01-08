Tragedia en Panamericana Sur: Chofer fallece al saltar de un camión en marcha para salvar su vida en Arequipa

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una tragedia más se suma a las ocurridas en la Quebrada del Toro, en Arequipa. En un intento por salvar su vida, el conductor de un camión que perdió el control terminó saltando hacia la Panamericana Sur. Sin embargo, murió tras impactar contra la vía.

El tramo de esta carretera es tristemente conocido por ser un punto con numerosos accidentes viales, muchos de ellos mortales debido a la geografía sinuosa, neblina frecuente e imprudencia de algunos conductores. Por ello, es considerada una de las "rutas de la muerte" de la región.

Conductor de camión muere al intentar salvar su vida

Este jueves 8 de enero, un camión de placa W7B-854 se despistó violentamente y chocó contra el cerro en la zona conocida como Quebrada del Toro, en la provincia de Camaná.

El conductor de la unidad intentó salvar su vida saltando del vehículo en marcha, pero perdió la vida al caer violentamente sobre el pavimento a un costado de la carretera.

Al lugar de los hechos tuvieron que llegar efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), conjuntamente con miembros de la Compañía de Bomberos, quienes certificaron la muerte del chofer.

Asimismo, acudieron a la zona representantes del Ministerio Público, quienes dispusieron el levantamiento del cuerpo y el traslado a la morgue central.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En el intento por salvar su vida, el conductor de un camión que perdió el control terminó saltando hacia la Panamericana Sur, a la altura de la Quebrada del Toro, en Arequipa. Lamentablemente, el chofer falleció al caer en el pavimento.



📻 95.5... pic.twitter.com/eTUdfwCmAa — Exitosa Noticias (@exitosape) January 9, 2026

El conductor llegó a la morgue como NN. Según información brindada por los efectivos de la PNP, el hombre manejaba a exceso de velocidad hasta perder el control y, posteriormente, originó que su camión se despiste y empotrara contra un cerro.

Ataque a balazos deja un muerto y dos heridos en Surco

Los ataques armados contra unidades de transporte continúan dándose en todo Lima y Callao a pesar del estado de emergencia que rige por estos días. Esta vez, un colectivo que se encontraba llenando pasajeros en plena Panamericana Sur, en Surco, fue atacado a balazos, dejando como saldo un fallecido y dos heridos que actualmente luchan por su vida.

Cerca de la 1 de la madrugada de este jueves 8 de enero, la unidad se encontraba en el paradero conocido como Soyuz, frente al Mall del Sur en el límite con San Juan de Miraflores. El colectivo cubre la ruta Lima-Ica por lo que esperaba llenar pasajeros para emprender su recorrido.

De pronto, apareció una camioneta con sujetos a bordo, quienes abrieron fuego de inmediato. Lamentablemente, el copiloto recibió un impacto de bala cerca a la cabeza y perdió la vida casi al instante.

El chofer también fue afectado por los proyectiles, por lo que quedó gravemente herido. Una mujer que también se encontraba al lado del piloto resultó afectada y fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa. Ambos permanecen con pronóstico reservado.