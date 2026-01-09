Rusia bombardea Ucrania con drones y misiles: Cuatro fallecidos y más de 20 heridos

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La madrugada del viernes 9 de enero, Rusia lanzó un ataque masivo de misiles y drones contra Ucrania, dejando al menos cuatro fallecidos y más de 20 heridos en Kiev, según confirmó el Ministerio de Defensa del país.

Más de 200 drones se emplearon en el ataque

Y es que, para el país ruso, la guerra entre ambas naciones continúa. El gobierno del presidente Vladimir Putin dio a conocer que su ejército empleó el potente misil balístico Oreshnik, en un ataque que comprendió las ciudades de Kiev y Leópolis.

"Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas terrestres y marítimas de largo alcance y alta precisión, incluido el sistema de misiles terrestres móviles de mediano alcance Oreshnik", informó el Ministerio de Defensa.

Por su parte, las autoridades de Ucrania confirmaron el fallecimiento de cuatro personas y 22 heridos a raíz de los bombardeos en la capital ucraniana, Kiev.

Sin embargo, la prensa rusa señaló que el objetivo de los ataques solo fue una instalación subterránea de almacenamiento de gas natural en la región de Leópolis. En tanto, el Kremlin no dio detalles sobre las ubicaciones exactas del Oreshnik.

Ucranianos se refugian en estacionamientos subterráneos durante bombardeos rusos.

Tras la andanada de misiles, la Fuerza Aérea de Ucrania reportó que Rusia lanzó 242 drones y una combinación de 36 proyectiles, incluyendo uno balístico de alcance medio. El Oreshnik del ejército ruso fue lanzado desde el centro de pruebas de Kasputin Yar, en Astrakhan.

Este mortal proyectil hipersónico puede contener múltiples ojivas y cargas útiles convencionales o nucleares y hoy ha sido usado por el país soviético tras más de un año.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, este fugaz misil "se desplazaba a una velocidad de aproximadamente 13.000 kilómetros por hora en una trayectoria balística".

Rusia confirma que ataque fue represalia

Según confirmó el Ministerio de Defensa ruso, este ataque representó una represalia por lo que, según consideran, fue un operativo con aviones no tripulados ucranianos contra la residencia de Putin el pasado diciembre.

Sin embargo, tanto Ucrania como el presidente Donald Trump habían rechazado anteriormente la afirmación rusa. De hecho, tanto Estados Unidos como otros aliados occidentales se apresuran por poner fin al conflicto, que ya se acerca a los cuatro años.

Horas antes, Rusia había rechazado un plan europeo para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania luego de un eventual fin de la guerra.

No obstante, desde el 2022, Moscú se rehusa a la idea de que fuerzas occidentales se instalen en el país ucraniano, así como a que Ucrania forme parte de la OTAN.