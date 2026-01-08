Falta de placas de rodaje paraliza inscripción de motos nuevas en todo el país

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La escasez de placas de rodaje para vehículos nuevos se ha convertido en un problema de alcance nacional. Según el informe difundido, miles de motocicletas adquiridas en los últimos meses no han podido ser inscritas formalmente, lo que obliga a sus propietarios a circular sin identificación oficial.

La situación afecta principalmente a motociclistas, quienes dependen de este medio de transporte para trabajar o movilizarse. La falta de placas no solo genera incertidumbre en los usuarios, sino que también abre espacio para la informalidad y la inseguridad vial.

La exposición a sanciones y falta de control

El especialista en transporte y seguridad vial, Tito Alvites, advirtió que la crisis de placas expone a los motociclistas a sanciones y vulnera la capacidad de control de las autoridades.

La situación se remonta al 11 de diciembre de 2024, cuando el Congreso aprobó las nuevas características de las placas vehiculares para las motos con el uso del formato Mercosur, las cuales además de ser más grandes y con siete dígitos, contarían con un microchip, todo ello para facilitar la identificación visual y electrónica de los vehículos.

Ante este hecho, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) adecuó sus equipos e inició el plan para la adquisición de los materiales para la fabricación de placas de nuevo formato.

Las motos lineales son los vehículos preferidos por la delincuencia.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de manera sorpresiva y sin consulta previa, emitió un decreto supremo el 30 de diciembre del 2025 con el que aplazó la entrada en vigor de la norma hasta noviembre del 2026.

"Tenía mucha información esta placa nueva, pero todo ha retrocedido para la placa azul de este año", señaló Alvites.

Alvites también subrayó que el problema no es nuevo, pero se ha agudizado en los últimos meses por la falta de previsión en la producción y distribución de placas. Además cuestionó los motivos dados por el MTC para el aplazamiento de la ley.

"¿Y cuál es el argumento? Dice: Requiere contar con operaciones técnicas, operativas y administrativas complementarias. No sé a qué se refiere, pero esas son las cosas que suceden en el Perú".

Impacto en la seguridad y la formalidad

La circulación de motos sin placas incrementa el riesgo de delitos como robos y extorsiones, pues dificulta la identificación de los vehículos involucrados. Además, los usuarios enfrentan multas y restricciones al no poder acreditar la inscripción oficial de sus unidades.

El déficit también golpea a las empresas de transporte y delivery, que dependen de motocicletas nuevas para ampliar sus operaciones. La falta de placas retrasa la formalización de miles de trabajadores que dependen de este sector.

La crisis refleja una falla estructural en la gestión administrativa del transporte en el país. La advertencia pone en evidencia que la ausencia de identificación vehicular no solo afecta a los usuarios, sino que también compromete la seguridad ciudadana y la capacidad de fiscalización del Estado.