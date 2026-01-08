Transportistas sufren extorsión de hasta cuatro bandas criminales: "Están matando todos los días"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, denunció que los transportistas vienen siendo víctimas de extorsión por parte de hasta cuatro bandas criminales.

"Ahora no nos está extorsionando uno, son tres o cuatro bandas las que nos amenazan. Incluso se han atrevido a ponernos horarios: yo me encargo de seis de la mañana a seis de la tarde. Hay empresas que están paralizadas", afirmó.

Vargas cuestionó las recientes declaraciones del presidente José Jerí, quien aseguró que los niveles de delincuencia habían disminuido, algo que el representante no tomó bien.

"Quizás el presidente está siendo mal informado y no le estén dando cuenta de lo que realmente está sucediendo: están matando todos los días. ¿Podemos decir que la situación ha bajado? Ni siquiera podemos decir que haya una sensación de que haya bajado", agregó.

Impacto en la flota y falta de coordinación

El dirigente advirtió que la flota de transporte en Lima y Callao no está operando a su máxima capacidad debido al temor generado por la violencia y las amenazas. Según explicó, varias empresas han reducido sus servicios para proteger a sus trabajadores y usuarios.

Vargas recordó que el Ejecutivo había prometido que policías subirían a los buses como medida disuasiva, pero aseguró que no hubo coordinación con las 70 empresas de la coordinadora.

"Quizás [ha coordinado] con otras [empresas], pero en lo que respecta a nuestras empresas, ninguna", señaló.

Asimismo, desmintió que exista una "comunicación continua" con los gremios, como afirmó Jerí. Explicó que tras una reunión inicial para evitar la paralización, solo fueron atendidos por un viceministro en noviembre del año pasado.

"Esas no son mesas de trabajo, son mesas informativas. Hemos pedido que los temas agendados se pongan a trabajar, pero si no están las autoridades que deben responder, ¿qué nos van a informar?", cuestionó.

Una sola reunión con gremio representado por Héctor Vargas

La medida de fuerza

Ante la falta de respuestas, Vargas confirmó que más de 250 empresas y casi 15 mil unidades de transporte acatarán un paro el próximo 13 de enero.

"La situación ha empeorado, por eso nos vemos forzados a tomar esta medida. No es un improntus, hemos pedido reiteradamente reuniones con las autoridades; tenemos documentos que hemos presentado; no nos han atendido", remarcó.

El dirigente sostuvo que el paro será un "jalón de orejas" a los políticos, a quienes acusó de falta de seriedad frente a la crisis de extorsión y sicariato que golpea al sector.

La denuncia refleja el nivel de inseguridad que atraviesa el sector urbano en Lima y Callao. Con la extorsión de hasta cuatro bandas criminales y la ausencia de medidas efectivas, el paro del 13 de enero se perfila como una protesta masiva que busca visibilizar la urgencia de atender el problema de fondo.