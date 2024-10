CGTP convoca a marcha el 17 de octubre contra la delincuencia: "Tenemos que defender la vida del país"

Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP) ha convocado a una marcha para el 17 de octubre, en respuesta a la creciente preocupación por la delincuencia en el país.

Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP, subrayó la urgencia de esta movilización al recordar que la criminalidad está dispuesta a cometer actos violentos incluso por un simple robo, lo que representa una amenaza tanto para la vida como para la economía de los peruanos.

En diálogo con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', Minaya hizo un llamado a toda la clase trabajadora del país, Asimismo, destacó que la CGTP se movilizará con todas sus bases.

El secretario de la CGTP también abordó la situación del sector transporte, enfatizando que la institución está en contacto con los principales dirigentes transportistas.

Asimismo, añadió que estas conversaciones buscan fomentar manifestaciones y demandas en contra de la delincuencia.

En esa misma línea, el secretario general manifestó su preocupación por la creciente violencia, indicando que hay un alto costo humano en esta lucha. Según Minaya, hasta ahora no se han tomado acciones efectivas que aborden la crisis de seguridad que enfrenta el país.

El líder sindical criticó la falta de respuesta del Gobierno, señalando que las mesas de diálogo establecidas no han producido resultados tangibles. De igual forma, criticó la "ley contra el terrorismo urbano".

"El Gobierno está tratando de sacarle la vuelta con las mesas de diálogo que ya conocemos y al final no hay resultado. Con el anuncio de una ley, anunciada con bombos platillos, la ley del terrorismo urbano. ¿Acaso en el interior del país no hay delincuencia, no matan a peruanos para robarle sus pertenencias, no extorsionan en las obras?. Que falta de criterio", añadió.